Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, protagonizó un fuerte altercado con el director ejecutivo del certamen, Nawat Itsaragrisil, durante una reunión privada en Bangkok, Tailandia. El incidente, ocurrido el 4 de noviembre, luego de que circularan videos del momento en que la mexicana habría sido insultada públicamente y abandonó el evento entre lágrimas.

Nawat Itsaragrisil acusó a la candidata de México de negarse a participar en actividades promocionales organizadas por el equipo tailandés, lo que provocó la molestia del presidente del Miss Grand International, quien habría elevado el tono y la llamó “tonta” frente a otras candidatas. “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, respondió Fátima Bosch antes de retirarse del lugar.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

¿Qué pasó con la representante de México y el director del Miss Universo 2025?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas, en el primer día de concentración de las candidatas. El director del concurso increpó a la mexicana por negarse a participar en actividades relacionadas con la promoción de Tailandia.

Al recibir una respuesta firme por parte de Fátima Bosch, el empresario llamó a seguridad para retirarla del salón. Ante la situación, varias candidatas se levantaron en señal de apoyo, pero Nawat Itsaragrisil advirtió: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

El hecho provocó indignación inmediata en redes sociales, en el que usuarios de distintos países expresaron su apoyo a Miss México y criticaron el trato del director hacia las concursantes. La Organización Miss Universo México calificó el comportamiento del director del certamen como “inaceptable” y exigió respeto hacia todas las participantes. “Ninguna mujer merece ser insultada por ejercer su criterio. Fátima Bosch representa los valores de México con dignidad y valentía”, señaló en un comunicado oficial.

Miss México Fátima Bosch se pronuncia tras tensa discusión con director del certamen

Tras el altercado, Fátima Bosch habló ante los medios de comunicación. “Como mujeres, necesitamos respeto. Estoy aquí representando un país y no es mi deber que tengas problemas con mi organización”, declaró la joven ante las cámaras.

“De verdad amo a Tailandia y respeto a todos ustedes, pero lo que hizo su director no es respetuoso. El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y nadie puede señalarnos así”, añadió.

La actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, mostró su solidaridad abandonando la sala junto a otras candidatas y publicó un mensaje de apoyo en redes sociales: “Fátima, tu voz importa. No estás sola”. El incidente continúa generando repercusión internacional y reaviva el debate sobre el respeto y la equidad de género dentro de los certámenes de belleza.