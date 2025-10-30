HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Espectáculos

Peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según reconocido experto en concursos de belleza

“Vi esto y dije: Oh My God, un ángel”, expresó el famoso missólogo europeo Ramiro Barrio, quien quedó impresionado con la peruana Karla Bacigalupo tras revelarse las fotos del Miss Universo 2025.

Karla Bacigalupo tiene ascendencia italiana y cuenta con 33 años. Foto: Difusión.
Karla Bacigalupo tiene ascendencia italiana y cuenta con 33 años. Foto: Difusión.

Karla Bacigalupo está en la mirada de muchos tras ser señalada como una de las principales favoritas para ganar el Miss Universo 2025, tras la revelación de las fotos oficiales del certamen. El reconocido missólogo español Ramiro Barrio la incluyó en su top cinco, destacando a Perú como uno de los países con mayor potencial en esta edición.

En un análisis, compartido en su cuenta de TikTok, el especialista elogió la imagen de la modelo peruana, afirmando: “Vi esto y dije: Oh My God, un ángel. Me encanta que haya sonreído, se ve divina, mis aplausos a Perú porque triunfó”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

lr.pe

Missólogo explica porque eligió a peruana como una de las favoritas a ganar el Miss Universo

En relación a Karla Bacigalupo, el missólogo Ramiro Barrio resaltó su alegría, presencia, actitud positiva y naturalidad, atributos que considera esenciales para triunfar en el ámbito internacional. El europeo es considerado como uno de los mejores especialistas con un análisis detallado de los certámenes de belleza.

La inclusión de Perú en el top cinco ha generado reacciones entusiastas entre el público local, que sigue con interés el desarrollo de la competencia. El análisis del experto español, quien fue invitado especial en el Miss Perú 2025 celebrado en Cusco, tiene un impacto significativo en las tendencias previas al certamen, ofreciendo referencias valiosas tanto para seguidores como para expertos en el tema.

En su lista de veinte favoritas, el especialista posicionó a Perú junto a naciones como Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile.

PUEDES VER: Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo, admite que se casó antes de ingresar al certamen: “Le mando un beso desde aquí”

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2025?

La 74 edición del certamen Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Este evento marcará la cuarta ocasión en que el país asiático alberga la competencia, que contará con la participación de más de 130 aspirantes de diversas naciones y territorios.

Durante la gala, que será transmitida a nivel internacional, la actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora.

Notas relacionadas
Miss Mundo 2025, Opal Chuangsri, enfrenta críticas tras polémica por su descalificación en Miss Universo

Miss Mundo 2025, Opal Chuangsri, enfrenta críticas tras polémica por su descalificación en Miss Universo

LEER MÁS
Miss Universo Argentina pierde su título por insólitas declaraciones sobre participación de sus compañeras en el certamen

Miss Universo Argentina pierde su título por insólitas declaraciones sobre participación de sus compañeras en el certamen

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Abasali, la flamante Miss Venezuela 2024 que competirá en el Miss Universo 2025?

¿Quién es Stephany Abasali, la flamante Miss Venezuela 2024 que competirá en el Miss Universo 2025?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

LEER MÁS
Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

LEER MÁS
Hija de Tula Rodríguez habla sobre su futuro y revela la poco común carrera que quiere estudiar: "Para mi mamá es un tema tabú"

Hija de Tula Rodríguez habla sobre su futuro y revela la poco común carrera que quiere estudiar: "Para mi mamá es un tema tabú"

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

LEER MÁS
Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Espectáculos

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Muere Floyd Roger Myers Jr., actor del ‘Príncipe del rap’, a los 42 años: interpretó a Will Smith cuando era niño

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025