Karla Bacigalupo está en la mirada de muchos tras ser señalada como una de las principales favoritas para ganar el Miss Universo 2025, tras la revelación de las fotos oficiales del certamen. El reconocido missólogo español Ramiro Barrio la incluyó en su top cinco, destacando a Perú como uno de los países con mayor potencial en esta edición.

En un análisis, compartido en su cuenta de TikTok, el especialista elogió la imagen de la modelo peruana, afirmando: “Vi esto y dije: Oh My God, un ángel. Me encanta que haya sonreído, se ve divina, mis aplausos a Perú porque triunfó”, sostuvo.

Missólogo explica porque eligió a peruana como una de las favoritas a ganar el Miss Universo

En relación a Karla Bacigalupo, el missólogo Ramiro Barrio resaltó su alegría, presencia, actitud positiva y naturalidad, atributos que considera esenciales para triunfar en el ámbito internacional. El europeo es considerado como uno de los mejores especialistas con un análisis detallado de los certámenes de belleza.

La inclusión de Perú en el top cinco ha generado reacciones entusiastas entre el público local, que sigue con interés el desarrollo de la competencia. El análisis del experto español, quien fue invitado especial en el Miss Perú 2025 celebrado en Cusco, tiene un impacto significativo en las tendencias previas al certamen, ofreciendo referencias valiosas tanto para seguidores como para expertos en el tema.

En su lista de veinte favoritas, el especialista posicionó a Perú junto a naciones como Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2025?

La 74 edición del certamen Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Este evento marcará la cuarta ocasión en que el país asiático alberga la competencia, que contará con la participación de más de 130 aspirantes de diversas naciones y territorios.

Durante la gala, que será transmitida a nivel internacional, la actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora.