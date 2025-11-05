Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y ahora exanfitrión del certamen internacional, se disculpó públicamente tras el polémico incidente con Fátima Bosch, miss México 2025. Sin embargo, en ningún momento mencionó el nombre de la candidata.

El altercado ocurrió durante un evento el martes, donde, según la propia candidata, Nawat la llamó “tonta”. El conflicto se desató durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando el director se acercó a la modelo para reprocharle la falta de interés de usar sus redes sociales acerca de un contenido que le había solicitado.

“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, expresó Fátima a la prensa local tras el suceso.

Mr. Nawat se disculpa con Fátima Bosch por su comportamiento en el Miss Universo 2025

Después de generar una gran controversia, Mr. Nawat utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas a quienes se sintieron incómodos o afectados por su comportamiento. Durante una transmisión en vivo, expresó: “Si alguien no se sintió bien, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”. Sin embargo, en su mensaje no hizo referencia a Fátima Bosch, la figura central del conflicto.

Con la voz entrecortada, Nawat admitió no haber anticipado la magnitud del problema y reveló que había invertido dos millones de dólares en efectivo, además de otros cien millones en la organización de Miss Universo 2025. “Esto de verdad me está torturando”, agregó.

Al concluir la ceremonia, tras el desfile de candidatas, reiteró su arrepentimiento: “No tuve la intención de dañar a nadie porque los respeto a todos. Lamento mucho que haya pasado. Soy humano. En los últimos días, ha habido mucha presión, algo que preferiría no repetir, pero ya pasó. A veces no puedo controlarme”. También aprovechó la ocasión para pedir disculpas a las delegadas, enfatizando su deseo de que nadie se sintiera afectado o incómodo.

El martes, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, comunicó que la participación de Itsaragrisil en los próximos eventos del certamen sería “muy limitada o nula”. Sin embargo, al día siguiente, Nawat hizo su aparición en un acto de bienvenida en Tailandia. Totalmente conmovido, se dirigió a las cámaras para ofrecer nuevas declaraciones sobre la situación.