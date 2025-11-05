Luciana Fuster habló sobre la reciente polémica entre la miss México y Mr. Nawat. | Foto: composición LR/Instagram/Miss Grand International/Miss Universo

Luciana Fuster habló sobre la reciente polémica entre la miss México y Mr. Nawat. | Foto: composición LR/Instagram/Miss Grand International/Miss Universo

La reciente controversia entre el presentador Nawat Itsaragrisil y la representante de México en el Miss Universo 2025 ha generado numerosos comentarios divididos en el mundo de los certámenes de belleza. Por ello, la exmiss Perú Luciana Fuster se pronunció sobre lo sucedido y alzó la voz con un mensaje reflexivo.

El mensaje de Luciana Fuster en su cuenta de Instagram. Foto: IG

¿Cuál fue el mensaje de Luciana Fuster tras la polémica entre Mr. Nawat y la Miss México?

También conocida por su cercanía con el director ejecutivo del certamen 'Miss Universo 2025', durante su etapa como 'Miss Grand Internacional 2023', Luciana Fuster compartió sus ideas tras lo sucedido con la representante de México. El mensaje hace referencia a los valores del mundo de la belleza y resalta la importancia de respetar la imagen de la mujer en este tipo de certámenes.

TE RECOMENDAMOS LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

''Los certámenes de belleza son un espacio donde se celebra la fortaleza, la cultura y la voz de las mujeres. Detrás de cada banda hay una mujer con sueños, emociones y dignidad'', escribió en su post.

La importancia de resaltar los valores en el Miss Universo

En su comunicado, también resaltó la importancia de priorizar la esencia y los valores en los concursos de belleza. Desde el lugar en el que se encuentre, la modelo dedicó unas palabras a la calidad humana de cada competidora y subrayó el esfuerzo y la pasión que cada una pone para alcanzar su sueño de trascender en el mundo.

''La verdadera esencia de estos escenarios es unir culturas y dejar una huella positiva; ser una plataforma para mostrar liderazgo, sensibilidad y compromiso, donde las mujeres puedan inspirar, conectar y generar impacto más allá del espectáculo'', sostuvo.