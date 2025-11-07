HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Miss Chile se pronuncia tras críticas en Miss Universo 2025 por polémico trend de TikTok: "Deseo disculparme"

Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025, desató una ola de comentarios tras difundir un video grabado durante la concentración en Tailandia, donde muchos cuestionaron su comportamiento frente a las cámaras.

Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025, ofreció disculpas públicas tras la controversia
Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025, ofreció disculpas públicas tras la controversia

Durante los días previos al inicio oficial del concurso, Inna Moll publicó un trend viral en redes sociales mientras participaba en las actividades del Miss Universo 2025. Aunque el clip parecía una grabación inofensiva, algunos usuarios consideraron que no era apropiado para el contexto del evento, lo que encendió el debate sobre la conducta y la imagen que deben mantener las participantes.

La polémica creció rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los comentarios se dividieron entre quienes defendieron a la candidata por su naturalidad y quienes la criticaron por romper con la etiqueta del certamen. El incidente llega en un momento clave, ya que la chilena figura entre las favoritas del público, y esta situación podría influir en la percepción del jurado durante la competencia. Según el usuario jenscastro2 el video se volvió toda una controversia en diversas páginas internacionales.

lr.pe

El video de Inna Moll que generó críticas en Miss Universo 2025

Inna Moll, modelo y cantante chilena, decidió participar en el trend “Addicted to You” de TikTok durante su estadía en Tailandia, donde se desarrolla Miss Universo 2025. En el clip, la representante de Chile aparece simulando inhalar un polvo translúcido que, según aclaró luego, era simplemente maquillaje utilizado por el equipo de producción para una broma sobre su cambio de look.

Aunque el video fue grabado con intención humorística, generó fuertes reacciones entre los seguidores del certamen. Muchos usuarios consideraron inapropiado el contenido por el contexto del concurso y la responsabilidad de representar a su país, mientras que otros defendieron a la candidata, señalando que se trató de un malentendido. La polémica, sin embargo, volvió a colocar a Miss Chile en el centro de la atención mediática durante la concentración del evento internacional.

lr.pe

Inna Moll pide disculpas tras polémico video en Miss Universo 2025

Ante la polémica que generó su video, Inna Moll rompió el silencio y se disculpó públicamente a través de sus historias de Instagram. La representante chilena reconoció que actuó sin medir las repercusiones de su publicación y que su intención nunca fue causar controversia durante la concentración de Miss Universo 2025.

Pese a su disculpa, especialistas en certámenes internacionales y seguidores del concurso señalaron que el incidente podría perjudicar su desempeño en la competencia. Algunos missólogos advirtieron que acciones de este tipo, aunque parezcan triviales, pueden influir negativamente en la evaluación de las candidatas. Además, recordaron que las participantes deben mantener una conducta ejemplar, ya que no solo representan a su país, sino también los valores del certamen.

