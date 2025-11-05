HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

En un mensaje transmitido en vivo, Nawat Itsaragrisil pidió perdón por su actitud durante el Miss Universo 2025 y aseguró que no quiso faltar el respeto a la representante mexicana.

El escándalo que remeció al Miss Universo 2025 sigue generando repercusiones. Días después del tenso enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, y Fátima Bosch, representante de México, el empresario decidió romper su silencio y ofrecer disculpas públicas. En un extenso pronunciamiento transmitido en vivo, el director del certamen explicó su versión de los hechos y aseguró que en ningún momento tuvo la intención de faltar el respeto a alguna de las participantes.

Durante su intervención, Nawat reconoció que la presión constante del evento influyó en su comportamiento. “Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos”, expresó. El organizador también admitió que los problemas de coordinación dentro del concurso habrían generado malentendidos con las delegadas, entre ellas Miss México, y reafirmó su compromiso por mantener un ambiente de respeto y profesionalismo en el Miss Universo 2025. Según el usuario jenscastro2 estos serían los comentarios de Mr. Kawat tras el incidente con Fátima Bosch.

PUEDES VER: ¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

La polémica que dividió al público y tensó el Miss Universo 2025

El enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch no tardó en difundirse en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el presidente de Miss Universo Tailandia. El video del incómodo momento circuló ampliamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde usuarios señalaron un trato inapropiado hacia la representante mexicana. Muchos seguidores del certamen consideraron que el cuestionamiento público fue innecesario y evidenció un conflicto interno entre las franquicias nacionales y la organización central de Miss Universo.

Por su parte, Fátima Bosch mantuvo una postura diplomática y evitó declaraciones directas sobre el incidente. No obstante, su decisión de no participar en la votación paralela fue interpretada por muchos como un acto de respeto hacia las normas oficiales del concurso. Mientras tanto, la dirección internacional de Miss Universo se deslindó de la dinámica impulsada por Nawat y reafirmó que todas las candidatas deben ser tratadas con igualdad durante las etapas oficiales del certamen.

PUEDES VER: Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Miss Universo toma medidas drásticas tras la controversia con Mr. Nawat

La organización internacional de Miss Universo confirmó que adoptará sanciones legales y administrativas contra Nawat Itsaragrisil, luego del altercado con la representante mexicana Fátima Bosch. En un comunicado oficial, el presidente Raúl Rocha Cantú expresó que el comportamiento del director de Miss Universo Tailandia “no refleja los valores ni el espíritu del certamen”, y subrayó que la prioridad será garantizar la seguridad, el respeto y la dignidad de todas las candidatas que participan en la edición 74.

Asimismo, Rocha anunció la suspensión temporal del evento donde ocurrió el incidente y adelantó que la participación de Nawat Itsaragrisil quedará restringida. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, afirmó el directivo. La organización también designó a un equipo especial encabezado por Mario Búcaro y Ronald Day para supervisar directamente las actividades en Tailandia, mientras se evalúan las acciones legales que correspondan contra el empresario tailandés.

