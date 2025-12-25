El futuro de '¡Todo se filtra!' se encuentra en duda. El programa de espectáculos conducido por Karla Tarazona y Christian Domínguez estaría a punto de salir de la programación de Panamericana Televisión. De acuerdo con el portal Show.pe, la producción sería cancelada y en su lugar ingresaría una novela india en los próximos días. El anuncio ha causado sorpresa, pues llega apenas semanas después de que la pareja asumiera la conducción del magazine vespertino en reemplazo de Kurt 'Metiche' Villavicencio.

La posible salida del espacio se suma a una ola de cambios en la televisión peruana rumbo al 2026. Entre ellos destacan la despedida de Bruno Pinasco de 'Cinescape' tras 25 años en América TV y el regreso de Gisela Valcárcel al canal 5, donde inició su carrera y consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de la farándula peruana.

'¡Todo se filtra!', con Karla Tarazona y Christian Domínguez, sería reemplazado por novela india

De acuerdo con Show.pe, Panamericana Televisión ya promociona el estreno de 'Saras & Kumud: Almas gemelas'. La producción india alcanzó gran éxito en su país tras su lanzamiento en 2013 y, años más tarde, entre 2017 y 2018, se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica al llegar a las pantallas de países como Argentina y Chile.

El canal 5 prepara ahora su incorporación a la programación. El debut está previsto para el lunes 5 de enero de 2026, a las 4.30 p. m. Aunque no existe confirmación oficial de que sea el reemplazo de '¡Todo se filtra!', la novela ocupará el mismo horario que actualmente tiene el magazine conducido por Karla Tarazona y Domínguez, lo que ha encendido los rumores sobre el futuro del espacio de espectáculos.

Posible final de '¡Todo se filtra!' podría estar vinculado a Gisela Valcárcel, según Show.pe

La supuesta cancelación de '¡Todo se filtra!' no sería casual, según Show.pe, pues podría estar vinculada con Gisela Valcárcel. "¿Se habrá cumplido la profecía de que Gisela no quería a los conductores en el canal en 2026?", plantea con intriga el portal, que además sostiene que el final del magazine sería un secreto a voces a la espera de confirmación oficial por parte de los dueños de Panamericana Televisión.

Cabe recordar que, tras el anuncio del regreso de la 'Señito' al canal, surgieron versiones que apuntaban a una posible salida de Tarazona, debido a la historia que ambas compartieron en medio de la polémica infidelidad de Domínguez con Isabel Acevedo. Sin embargo, durante la preventa 2026 realizada en diciembre último, Karla y Gisela se saludaron públicamente y se confirmó su permanencia en la televisora. Desde entonces, no se han emitido nuevos pronunciamientos oficiales, por lo que el futuro del programa aún permanece en suspenso.