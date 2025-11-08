Edson Dávila no sabía dónde esconderse luego de que Ethel Pozo revelara en vivo que, en el pasado, mantuvo una relación sentimental con un hombre con hijo. La confesión ocurrió durante el análisis de la doctora Rosario Sasieta, quien explicaba la complejidad de construir un vínculo romántico cuando la pareja tiene responsabilidades parentales.

Tras esta candente revelación, el popular 'Giselo' solo atinó a responder con una sonrisa: "papá Armado, te pido un poco de respeto". Ante las miradas juguetonas de Janet Barboza, Ethel Pozo y la propia Sasieta, el bailarín intentó mantener la postura, aunque no pudo evitar sonrojarse. Finalmente, Edson Dávila recordó, entre bromas, que: "Toda la vida me he cuidado para que no se expresen de esa manera. Fue un hijo nomás".

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Quién es la actual pareja de Edson Dávila?

Según declaraciones del propio Edson Dávila, de 44 años, mantiene una relación sentimental con Paolo Zevallos desde el 2016. El conductor de 'América hoy' ha preferido no profundizar en detalles sobre su vida amorosa, señalando que lo hace por "respeto" hacía parte del público que podría no compartir su orientación.

Por su parte, Paolo Zevallos, pareja del popular 'Giselo', hizo su primera aparición pública en televisión durante una sorpresa organizada por el elenco del magazine por el cumpleaños de Edson Dávila. En aquella ocasión, fue presentado como su mánager, director y productor, según reveló Ethel Pozo.

¿Cómo se hizo conocido Edson Dávila?

Edson Dávila se ganó el apelativo de 'Giselo' gracias a las parodias que realizaba de Gisela Valcárcel durante su paso como bailarín en el 'El gran show', programa de América Televisión conducido por 'La señito'. Además, tuvo una breve participación en el teatro nacional y se formó en el baile en la academia de Arturo Chumbe.

Dávila también ha participado como extra en la telenovela 'Mi amor, el wachimán'. Su incursión como presentador de televisión se dio en el 2019, cuando condujo el magacín 'El show después del show '. En el 2020, pasó a formar parte del elenco principal de 'América hoy', consolidándose como una figura carismática en la farándula peruana.