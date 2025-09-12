Paolo Zevallos, pareja de Edson Dávila, apareció por primera vez en televisión en vivo a través de 'América hoy', sorprendiendo al carismático conductor en plena celebración de su cumpleaños. Invitado por Ethel Pozo, Zevallos —quien además es productor, director, mánager y compañero de Dávila— ingresó al set del programa pese a su conocida aversión a las cámaras. Su presencia fue recibida con entusiasmo por el equipo y con evidente emoción e incredulidad por 'Giselo', quien este sábado 13 de septiembre cumple 42 años.

Durante el emotivo momento, Zevallos dedicó unas palabras cargadas de afecto, destacando el vínculo que los une más allá del trabajo. Dávila, conmovido y algo tímido, agradeció el gesto y reconoció públicamente el apoyo incondicional que ha recibido de su pareja, tanto en lo personal como en lo profesional.

Pareja de 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en TV y sorprende al conductor

La escena comenzó con una advertencia de Ethel: "Algo inédito va a pasar en 'América hoy'", dijo la hija de Gisela Valcárcel, mientras el set se llenaba de expectativa. En medio de los festejos por el cumpleaños de Edson Dávila, la conductora anunció la llegada de una figura clave en la vida del popular 'Giselo': su pareja, Paolo Zevallos.

"Mánager, director, productor, jefe y compañero, por supuesto, está aquí con nosotros", agregó, justo antes de que Paolo ingresara al set entre gritos, aplausos y un abrazo que dejó sin palabras al homenajeado. Edson, visiblemente nervioso, solo atinó a decir: "Lo que pasa es que no le gusta mucho...", en referencia al bajo perfil que siempre ha mantenido Zevallos frente a las cámaras.

Pareja de 'Giselo' le dedica emotivas palabras en su cumpleaños

La presencia de Paolo fue más que simbólica. Con voz serena y mirada cómplice, se dirigió a 'Giselo' con palabras que conmovieron a todos los presentes: "Vengo en representación de todo el equipo de 'Edson pa' qué más' (podcast) para desearte un cumpleaños. Sabes que te tenemos un gran cariño. Somos una familia, un equipo de amigos muy íntimos y, más que un trabajo, la pasamos súper bien todos".

Ethel no tardó en destacar su rol: "Detrás de todo el talento de Edson está Paolo, qué lindo tener un compañero, un productor así". Por su parte, Janet Barboza reconoció el esfuerzo de Paolo por aparecer en pantalla y le consultó a 'Giselo': "¿Qué le dirías a Paolo, porque no le gustan las cámaras y, sin embargo, hizo el esfuerzo de venir aquí?". La respuesta de Edson fue clara: "Si estoy donde estoy es porque decidimos juntos muchas cosas. Siempre estás apoyándome, deseándome lo mejor con tu buena vibra. Eres una persona maravillosa", manifestó el conductor.

El momento incómodo que cerró con humor la aparición de la pareja de 'Giselo'

Como es costumbre en 'América hoy', no faltó el toque de picardía. Janet Barboza aprovechó la ocasión para lanzar una pregunta que descolocó a los protagonistas, en referencia a los rumores que circularon a inicio de 2025: "Cuando estuvieron en París, ¿se casaron o no?".

La reacción fue inmediata. "Ay, señora, ¿cómo va a preguntar eso?", respondió Edson entre risas nerviosas, mientras Paolo calificó la pregunta como "realmente impertinente". Sin embargo, la tensión se disipó con humor y complicidad. "Lo aclaro después del corte", sentenció Dávila, dejando abierta la posibilidad de una futura revelación.