HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

"No lo puedo creer", exclamó Edson Dávila ante la presencia de su pareja en 'América hoy'. El gesto de Paolo Zevallos, quien prefiere estar lejos de cámaras, conmovió al conductor y a sus compañeras.

Edson Dávila 'Giselo' y Paolo Zevallos comenzaron su relación en 2016.
Edson Dávila 'Giselo' y Paolo Zevallos comenzaron su relación en 2016. | Foto: composición LR/América hoy

Paolo Zevallos, pareja de Edson Dávila, apareció por primera vez en televisión en vivo a través de 'América hoy', sorprendiendo al carismático conductor en plena celebración de su cumpleaños. Invitado por Ethel Pozo, Zevallos —quien además es productor, director, mánager y compañero de Dávila— ingresó al set del programa pese a su conocida aversión a las cámaras. Su presencia fue recibida con entusiasmo por el equipo y con evidente emoción e incredulidad por 'Giselo', quien este sábado 13 de septiembre cumple 42 años.

Durante el emotivo momento, Zevallos dedicó unas palabras cargadas de afecto, destacando el vínculo que los une más allá del trabajo. Dávila, conmovido y algo tímido, agradeció el gesto y reconoció públicamente el apoyo incondicional que ha recibido de su pareja, tanto en lo personal como en lo profesional.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: ¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

lr.pe

Pareja de 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en TV y sorprende al conductor

La escena comenzó con una advertencia de Ethel: "Algo inédito va a pasar en 'América hoy'", dijo la hija de Gisela Valcárcel, mientras el set se llenaba de expectativa. En medio de los festejos por el cumpleaños de Edson Dávila, la conductora anunció la llegada de una figura clave en la vida del popular 'Giselo': su pareja, Paolo Zevallos.

"Mánager, director, productor, jefe y compañero, por supuesto, está aquí con nosotros", agregó, justo antes de que Paolo ingresara al set entre gritos, aplausos y un abrazo que dejó sin palabras al homenajeado. Edson, visiblemente nervioso, solo atinó a decir: "Lo que pasa es que no le gusta mucho...", en referencia al bajo perfil que siempre ha mantenido Zevallos frente a las cámaras.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

lr.pe

Pareja de 'Giselo' le dedica emotivas palabras en su cumpleaños

La presencia de Paolo fue más que simbólica. Con voz serena y mirada cómplice, se dirigió a 'Giselo' con palabras que conmovieron a todos los presentes: "Vengo en representación de todo el equipo de 'Edson pa' qué más' (podcast) para desearte un cumpleaños. Sabes que te tenemos un gran cariño. Somos una familia, un equipo de amigos muy íntimos y, más que un trabajo, la pasamos súper bien todos".

Ethel no tardó en destacar su rol: "Detrás de todo el talento de Edson está Paolo, qué lindo tener un compañero, un productor así". Por su parte, Janet Barboza reconoció el esfuerzo de Paolo por aparecer en pantalla y le consultó a 'Giselo': "¿Qué le dirías a Paolo, porque no le gustan las cámaras y, sin embargo, hizo el esfuerzo de venir aquí?". La respuesta de Edson fue clara: "Si estoy donde estoy es porque decidimos juntos muchas cosas. Siempre estás apoyándome, deseándome lo mejor con tu buena vibra. Eres una persona maravillosa", manifestó el conductor.

El momento incómodo que cerró con humor la aparición de la pareja de 'Giselo'

Como es costumbre en 'América hoy', no faltó el toque de picardía. Janet Barboza aprovechó la ocasión para lanzar una pregunta que descolocó a los protagonistas, en referencia a los rumores que circularon a inicio de 2025: "Cuando estuvieron en París, ¿se casaron o no?".

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La reacción fue inmediata. "Ay, señora, ¿cómo va a preguntar eso?", respondió Edson entre risas nerviosas, mientras Paolo calificó la pregunta como "realmente impertinente". Sin embargo, la tensión se disipó con humor y complicidad. "Lo aclaro después del corte", sentenció Dávila, dejando abierta la posibilidad de una futura revelación.

Notas relacionadas
Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y se indigna con 'Giselo' por comparar desayuno chileno con la arepa

Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y se indigna con 'Giselo' por comparar desayuno chileno con la arepa

LEER MÁS
Valeria Piazza encara a Edson Dávila por insinuar que no tiene hijos para conservar su figura: "Cuando yo quiera"

Valeria Piazza encara a Edson Dávila por insinuar que no tiene hijos para conservar su figura: "Cuando yo quiera"

LEER MÁS
Giacomo Bocchio regresa a 'América Hoy' y tiene inesperado gesto con Giselo tras presunto acto homofóbico: "Han estado diciendo"

Giacomo Bocchio regresa a 'América Hoy' y tiene inesperado gesto con Giselo tras presunto acto homofóbico: "Han estado diciendo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal? Conoce al productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla

LEER MÁS
Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Espectáculos

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota