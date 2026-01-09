Suheyn Cipriani presume su beso con el streamer Macarius y se dedican tiernas palabras: “Mi bebé”

Suheyn Cipriani y el streamer Macarius se pronunciaron tras el beso que se dieron detrás de cámaras durante una transmisión en vivo por Kick. El momento quedó descubierto gracias al reflejo de un cuadro en la pared que funcionó como espejo y terminó delatándolos. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y los seguidores, especialmente los de la exmiss Perú, esperaban sus declaraciones para que aclaren qué vínculo mantienen.

Sin embargo, lejos de ocultarse o ignorar el tema, fue la propia modelo quien realizó un live en TikTok para hablar al respecto. Sin mostrarse incómoda, Cipriani incluso presumió el beso que se dio con el influencer arequipeño mostrando los videos e imágenes del momento en su transmisión. Además, los dos dedicaron tiernas palabras: “Mi bebé”.

Suheyn Cipriani presume su beso con Macarius y el streamer se sorprende

Luego de que Suheyn Cipriani mostrara imágenes del beso con Macarius, el streamer se unió al live en TikTok de la modelo. Durante la transmisión, él se mostró nervioso ante la posibilidad de que molesten a su compañera por el tema en los comentarios y le pidió conversar por otra plataforma para evitar que se siga mencionando sobre el beso.

Sin embargo, la exmiss Perú le aclaró que ya había mostrado el video en su transmisión, lo que dejó sorprendido al popular streamer. “O sea, yo acá preocupado porque no quiero que te molesten y ¿tú ya lo mostraste?”, comentó el influencer.

Ante ello, Suheyn Cipriani respondió con naturalidad: “Sí, ¿normal, no? ¿O te molestas?”, lo que provocó la reacción inmediata de Macarius. “No, normal, si eres mi bebé, ¿no?", dijo, generando risas en la modelo. “¿Qué soy? ¿Qué me acabas de decir?", replicó ella. "Mi bebé... ¿Yo qué soy?", insistió Macarius. "Mi bebé", finalizó la también conductora del pódcast 'La manada', de 29 años.

Suheyn Cipriani y streamer Macarius se besan durante transmisión

Macarius y Suheyn Cipriani realizaron una transmisión en vivo por la plataforma Kick en la que cocinaban un pollo a la brasa. Durante una pausa, ambos se colocaron detrás de cámaras para que los usuarios no pudieran ver lo que hacían. Sin embargo, no contaban con que el reflejo de un cuadro en la pared terminaría captándolos mientras jugaban con las manos y se daban un sorpresivo beso.

El momento se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los usuarios esperaban que los dos se pronunciaran, ya que en los últimos días los rumores sobre una presunta relación entre ellos se hicieron muy fuertes.