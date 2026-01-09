HOYSuscripcion LR Focus

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

La actriz Connie Chaparro compartió fotografías junto a Sergio Galliani en Instagram y generó ternura entre sus seguidores. 

Connie Chaparro dedica mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio.
Connie Chaparro dedica mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio.

Connie Chaparro publicó imágenes junto a Sergio Galliani en sus redes, recordando los años que tienen de unión matrimonial. En la publicación escribió: “16 años de casados hoy, un hijo de 14, una vida construida con amor y respeto. Feliz aniversario mi amor, gracias por tanto”.

El mensaje emocionó a sus seguidores, quienes reaccionaron con emotivos comentarios. La pareja recibió felicitaciones y muestras de cariño, reconociendo su historia y el cariño que proyectan frente a cámaras y redes sociales.

Connie Chaparro dedicó mensaje a Sergio Galliani.

Connie Chaparro dedicó mensaje a Sergio Galliani por su aniversario.

lr.pe

Sergio Galliani responde a Connie Chaparro con romántico recuerdo

El actor no dudó en contestar a la publicación de su esposa y compartió cómo comenzó su historia juntos, lo cual conmocionó a los internautas.

“Un día salí a tomar un bus sin saber a dónde iba, de pronto a mitad de ruta subiste tú y te sentaste a mi lado. Todos los pasajeros de este bus vacío, solo para los dos, se habían bajado. Nos quedamos solos hablando de todo y de nada. Nunca supe, hasta hoy, si tomaste ese bus o esa ruta por lo mismo que yo. Solo bajé de ese bus sin destino tomando tu mano sin saber que nunca más la soltaría y que, al final, nos bajaríamos en el último paradero de esa ruta que sería tan solo la primera de las tantas travesías que viviríamos juntos”.

Los internautas aplaudieron la publicación y destacaron la ternura de la pareja. Comentarios como “Qué bonitos chicos!!! Que siga brillando y siendo tan felices!!!” o “Feliz aniversario los quiero mucho” fueron algunos de los mensajes recibidos en la publicación.

lr.pe

La clave de la felicidad según Connie Chaparro

En 2020, la actriz explicó que su éxito como pareja se debe al apoyo incondicional de Sergio Galliani en todos sus proyectos. Destacó que, pese a las dificultades matrimoniales, la unión, el compañerismo y el amor han sido la base de su relación.

Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos, yo siempre les digo la admiración mutua, el amor y el respeto. Yo admiro mucho a mi esposo y no solo porque sea un gran actor multifacético, sino porque además es un hombre que nunca se rinde, que siempre se ilusiona por un nuevo comienzo, una nueva aventura y nunca le tema a nada. Pero sobre todo porque sé que tiene un corazón inmenso”, aseguró.

