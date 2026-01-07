HOYSuscripcion LR Focus

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

La actriz peruana, quien también participó en ‘Asu Mare 4’ y ‘De vuelta al barrio’, cuenta con 30 semanas de gestación y dará a luz a su primera hija a los 39 años. 

Fiorella Luna estuvo en la temporada 10 de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.
Fiorella Luna estuvo en la temporada 10 de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Fiorella Luna, una de las actrices más recordadas por su paso en ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes de su avanzado embarazo. La influencer se encuentra en la etapa casi final de su gestación, con 30 semanas, y espera dar a luz pronto a su primera hija, a los 39 años.

La actriz sigue presente en la memoria del público por su participación en la décima temporada de la producción de América TV, emitida en 2023, donde interpretó a Helena Aguayo. Su personaje llegó con la intención de alborotar a Tito, al convertirse en su competencia como cobradora de combi, aunque con el tiempo terminó enamorándose de él tras descubrir que tenía ojos azules.

Fiorella Luna muestra su avanzado embarazo en redes sociales

A través de un collage de fotos compartidas en Instagram desde su casa de campo, Fiorella Luna mostró su avanzado embarazo al dejarse ver en ropa de baño. En una de las imágenes aparece sentada en una mesa de madera, rodeada de un par de tazas, y lo acompañó con este mensaje: “Mientras espero mis panqueques”, dando a entender que su pareja le preparaba una merienda.

En las siguientes instantáneas, la actriz compartió la ropa y juguetes que usará su niña recién nacida. También difundió una imagen en la que acaricia su vientre mientras descansa en una hamaca, así como una fotografía junto a su pareja, Fabricio Raciti, un conocido director de fotografía que ha trabajado en diversas películas peruanas. Hasta el momento, no se ha revelado el mes ni la fecha exacta en que la actriz dará a luz.

En su publicación, la exintegrante de ‘AFHS’ emocionó a sus seguidores al compartir dichas fotografías, quienes reaccionaron y le desearon todo lo mejor. “Siempre radiante”, “Estás hermosa”, “Preciosa”, “Esa pancita y sonrisa”, fueron algunos de los cientos de comentarios.

¿Quién es Fiorella Luna y en qué producciones participó?

Fiorella Luna Cunti, de 39 años, es también modelo y directora de teatro. Aparte de su papel de Helena Aguayo en ‘AFHS’ también dio vida en la misma serie a Leonor Mispireta en la octava temporada. Era una de las secretarias de la corporación Maldini.

La actriz debutó actoralmente en 2010 en la película ‘Robot: Bollywood’. Luego en producciones peruanas como ‘De vuelta al barrio’ y ‘Asu Mare 4’, etc.  

