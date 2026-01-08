Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una operación luego de regresar de sus vacaciones por Canadá junto con su novio de origen canadiense-pakistaní. A través de sus historias de Instagram, la integrante de 'Esto es guerra' compartió imágenes desde una clínica en Lima, donde apareció con bata médica y confirmó que la intervención quirúrgica se realizó con éxito.

La chica reality de 45 años contó que, aunque sintió temor al inicio, se encuentra feliz con los resultados de la cirugía. “Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa”, expresó la modelo.

Karen Dejo se sometió a operación tras regresar de su viaje en Canadá

La exvedette explicó que, como es natural, sintió un poco de miedo antes de ingresar al quirófano, pero hoy se muestra tranquila y satisfecha. “Tenía un poquito de miedo, que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados”, manifestó. Además, adelantó que se desconectará algunos días porque continuará con tratamientos posteriores. “Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima”, añadió.

Aunque Karen Dejo no precisó el tipo de intervención quirúrgica a la que se sometió, sí etiquetó a un reconocido cirujano plástico estético, lo que llevó a muchos de sus seguidores a suponer que se trató de un procedimiento planificado. La modelo no brindó más detalles sobre la operación, pero dejó en claro que todo salió bien y que ya se encuentra en casa recuperándose.

¿Quién es Shahid Khan, el novio de Karen Dejo?

El novio de Karen Dejo es Shahid Khan, un corredor inmobiliario que reside en Quebec, Canadá, y es padre de familia. La relación entre ambos se hizo pública cuando fueron ampayados en Miami, imágenes que fueron difundidas en el programa de Magaly Medina, en el que se les vio tomados de la mano.

Desde entonces, la pareja no ha ocultado su romance y suele compartir momentos juntos en redes sociales, tanto en Lima como en Canadá. Karen Dejo y Shahid Khan han publicado imágenes celebrando fechas especiales, viajes y encuentros, mostrando la cercanía y el cariño que se tienen.