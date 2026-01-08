HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Tras regresar de su viaje con el empresario canadiense-pakistaní, Karen Dejo reveló que al principio sintió “miedo” por su cirugía, pero que está satisfecha con el resultado.

Karen Dejo se sometió una cirugía estética. Foto: composición LR/Instagram/karendejoy
Karen Dejo se sometió una cirugía estética. Foto: composición LR/Instagram/karendejoy

Karen Dejo sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una operación luego de regresar de sus vacaciones por Canadá junto con su novio de origen canadiense-pakistaní. A través de sus historias de Instagram, la integrante de 'Esto es guerra' compartió imágenes desde una clínica en Lima, donde apareció con bata médica y confirmó que la intervención quirúrgica se realizó con éxito.

La chica reality de 45 años contó que, aunque sintió temor al inicio, se encuentra feliz con los resultados de la cirugía. “Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa”, expresó la modelo.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Karen Dejo enfrenta en vivo a Katia Palma en 'EEG' y la conductora la frena en seco: 'Primero te ubicas'

lr.pe

Karen Dejo se sometió a operación tras regresar de su viaje en Canadá

La exvedette explicó que, como es natural, sintió un poco de miedo antes de ingresar al quirófano, pero hoy se muestra tranquila y satisfecha. “Tenía un poquito de miedo, que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados”, manifestó. Además, adelantó que se desconectará algunos días porque continuará con tratamientos posteriores. “Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima”, añadió.

Aunque Karen Dejo no precisó el tipo de intervención quirúrgica a la que se sometió, sí etiquetó a un reconocido cirujano plástico estético, lo que llevó a muchos de sus seguidores a suponer que se trató de un procedimiento planificado. La modelo no brindó más detalles sobre la operación, pero dejó en claro que todo salió bien y que ya se encuentra en casa recuperándose.

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: 'Todo esfuerzo tiene su recompensa'

lr.pe

¿Quién es Shahid Khan, el novio de Karen Dejo?

El novio de Karen Dejo es Shahid Khan, un corredor inmobiliario que reside en Quebec, Canadá, y es padre de familia. La relación entre ambos se hizo pública cuando fueron ampayados en Miami, imágenes que fueron difundidas en el programa de Magaly Medina, en el que se les vio tomados de la mano.

Desde entonces, la pareja no ha ocultado su romance y suele compartir momentos juntos en redes sociales, tanto en Lima como en Canadá. Karen Dejo y Shahid Khan han publicado imágenes celebrando fechas especiales, viajes y encuentros, mostrando la cercanía y el cariño que se tienen.

Notas relacionadas
Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"

Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"

LEER MÁS
Karen Dejo enfrenta en vivo a Katia Palma en 'EEG' y la conductora la frena en seco: "Primero te ubicas"

Karen Dejo enfrenta en vivo a Katia Palma en 'EEG' y la conductora la frena en seco: "Primero te ubicas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Amy Gutiérrez confirma su relación con el cantante José Carlos García y comparten romántico beso en redes sociales

Amy Gutiérrez confirma su relación con el cantante José Carlos García y comparten romántico beso en redes sociales

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

LEER MÁS
Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

LEER MÁS
Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Espectáculos

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Melania Urbina comparte emotivo mensaje tras despedirse de su hija que vive en México: “Nos toca volar por separado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025