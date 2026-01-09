La doctora Joana Bernedo explicó que la operación realizada a Magaly Medina representa un reto físico considerable. “Hoy ya es el cuarto día postoperatorio, ya tiene mucho menos dolor, mucho menos inflamación, pero yo pienso y he visto que la cirugía de Diplén es una cirugía bastante compleja, dura más o menos ocho horas, un tiempo operatorio bastante largo”, afirmó la especialista.

Además, detalló que durante los primeros días, la dieta de la conductora se limitó a alimentos blandos, debido a los puntos de sutura en los laterales del rostro. La doctora resaltó la evolución positiva de la figura de ATV: “El paciente sale muy inflamado, muy adolorido. El dolor fuerte dura un día, luego ese dolor va bajando poco a poco. Al día de hoy ya tiene casi nada de dolor, solo por momentos. Estoy segura que quedará increíble. Pero es un proceso difícil”.

Proceso de recuperación y acompañamiento cercano

Vale señalar que, Magaly viajó a Argentina acompañada de la doctora Joana Bernedo, quien la asistió en cada etapa del proceso postoperatorio. A través de historias en Instagram, la especialista compartió detalles sobre la evolución y cuidados que recibió la conductora, asegurando que la atención personalizada ha sido fundamental.

La cercanía y confianza entre ambas permitió supervisar cada fase, desde la cirugía hasta los tratamientos complementarios. Bernedo destacó que el seguimiento cercano ha sido clave para minimizar molestias y asegurar que los resultados sean los esperados.

La experiencia de Magaly durante su cirugía

Mediante su cuenta de Instagram, Magaly compartió un recorrido del procedimiento. La conductora publicó fotos y videos que mostraban desde el marcado del rostro hasta su habitación tras la intervención. Entre los momentos destacados mencionó: la finalización de la cirugía después de siete horas, el alta médica al segundo día y la sesión de cámara hiperbárica al tercer día.

“1. El Dr. Freschi marcando mi rostro y cuello antes de ir al quirófano. 2. Es la habitación que me asignaron para pasar la noche luego de la operación. 3. Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. 4. Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica. 5. Aquí ya renovada luego de revitalizarme en la cámara. 6. Tengo una cuidadora de lujo. Nada menos que Dra. Joana Bernedo”, escribió en la descripción de su publicación.

¿Por qué Magaly eligió operarse en Argentina?

La conductora explicó los motivos de su decisión: “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, afirmó. La especialista Joana Bernedo supervisó todo el proceso, asegurando resultados naturales y seguros.

El cirujano argentino elegido realiza solo tres operaciones por semana y está especializado en deep plane facelift, técnica que permite reposicionar grasa y músculos profundos sin que la cara tenga apariencia estirada, a diferencia de procedimientos tradicionales.