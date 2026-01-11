HOYSuscripcion LR Focus

Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Espectáculos

Jossmery Toledo protagoniza beso con influencer puertorriqueño Isander Pérez en reality: "Te voy a enseñar a besar"

La influencer Jossmery Toledo sorprendió al “enseñar a besar” a Isander Pérez tras su acercamiento en el reality ‘El rancho de destino’ en Miami.

Jossmery Toledo participa en reality 'El rancho de destino'. Foto: composición LR/Instarándula
Jossmery Toledo participa en reality 'El rancho de destino'. Foto: composición LR/Instarándula

Jossmery Toledo continúa en competencia en el reality ‘El rancho de destino’, en el que ha apostado por internacionalizar su carrera y representar al Perú. A pocos días del estreno del programa, la popular 'Tombita' sorprendió al protagonizar un romántico beso con el influencer puertorriqueño Isander Pérez, escena que no pasó desapercibida entre sus compañeros del programa.

“En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho”, dijo Isander Pérez antes de besar a Jossmery Toledo. Sin embargo, la exintegrante de 'Esto es guerra' respondió: “Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar”, mientras de fondo se escuchaban los gritos de emoción de los participantes del reality.

PUEDES VER: Jossmery Toledo debuta en el reality internacional ‘El rancho de Destino’ y causa revuelo: 'Es un honor representar a mi país'

Jossmery Toledo sorprende al besarse con influencer Isander Pérez

Jossmery Toledo inició el 2026 participando en este reality grabado en Miami, donde aseguró sentirse orgullosa de representar al Perú en un formato internacional. Con el paso de los días, fue entablando una relación cada vez más cercana con Isander Pérez, expareja de la venezolana Isabella Ladera, lo que generó expectativa entre los demás concursantes.

En los últimos días, durante una reunión con sus compañeros del programa, la tensión entre ambos se hizo evidente. Lejos de evitar la situación, decidieron ponerle fin a las miradas y coqueteos con un beso frente a todos, desatando reacciones de sorpresa y entusiasmo dentro de la casa.

PUEDES VER: Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: '¡Te amo!'

¿Quién es Isander Pérez, el influencer que besó a Jossmery Toledo en el reality?

Isander Pérez es un influencer de origen puertorriqueño, conocido principalmente por haber sido la pareja de la venezolana Isabella Ladera. Ambos tienen una hija llamada Mía Antonella, vínculo que los mantiene relacionados públicamente pese a su separación.

El joven influencer tiene 27 años, mientras que Jossmery Toledo tiene 33 años, diferencia de edad que no ha sido impedimento para que surja una evidente conexión entre ambos dentro del reality ‘El rancho de destino’, donde comparten convivencia diaria y retos constantes.

