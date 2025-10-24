Darinka Ramírez se encuentra en medio de un polémico conflicto con Jefferson Farfán, padre de su última bebé. La ahora cantante asegura que el exfutbolista se niega a firmar una carta notarial que le permita llevar a la pequeña a Colombia.

En ese contexto, Ramírez recordó los inicios de sus encuentros con el conductor de ‘enfocados’ y sorprendió al revelar, por primera vez, por qué decidió involucrarse con él, pese a la ‘mala fama’ que suelen tener los exjugadores de fútbol. “No me gustaba al principio”, confesó la empresaria, dejando en claro que, físicamente, él no era de su agrado.

Darinka Ramírez confiesa por qué decidió estar con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez, de 25 años, se presentó en el pódcast de ‘Giselo’, conductor de ‘América hoy’, y habló abiertamente sobre la ‘relación’ que protagonizó con Jefferson Farfán. Vale recordar que, tiempo atrás, ella aclaró que nunca tuvieron un noviazgo formal, sino un vínculo muy íntimo. "¿Por qué involucrarte con un futbolista, si ya se sabe la fama que tenía?", le preguntó el entrevistador, a lo que ella respondió sin dudar.

La modelo aseguró que, al principio, no sentía atracción física por el exfutbolista: "La verdad que no me gustaba al principio", confesó entre risas. Sin embargo, luego explicó por qué continuó viéndose con él en varias ocasiones.

"Pero como fluyeron las cosas, como amigos, las cosas iban bien, era bonito, digamos, en otro aspecto (risas). Todavía siguió la historia hasta que me enteré de mi embarazo, iba bien, hasta casi dos años después. Luego ya conocí la realidad. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y yo pensé que iba a hacer las cosas diferentes. Las esperanzas (son el problema)", aclaró Darinka, quien conoció a Jefferson Farfán en 2021 y dejaron de verse a fines de 2024.

Darinka Ramírez no desea que su hija vea a Farfán con Xiomy Kanashiro

Días atrás, Darinka Ramírez dio una entrevista a ‘América hoy’ y fue consultada sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán asista a ver a la hija que tienen en común acompañada de Xiomy Kanashiro, su actual pareja.

Frente a esto, la empresaria fue tajante con su respuesta y reveló que no lo permitiría. “Su enamorada no forma parte del entorno de mi hija y tenía él ya más de cinco meses que no la veía”, aclaró Darinka dejando en claro que rechaza la idea de que otras personas entren a la vida de la menor.