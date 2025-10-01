Doña Martita defendió a su hija Milett Figuera tras el anuncio del fin de su romance. Foto: composición LR/difusión

Doña Martita defendió a su hija Milett Figuera tras el anuncio del fin de su romance. Foto: composición LR/difusión

Doña Martita, la madre de Milett Figueroa, expresó su molestia en el programa 'América hoy' luego de que Edson Dávila, popularmente llamado Giselo, insinuara que la relación de su hija con Marcelo Tinelli habría sido parte de un show mediático luego de haberse expuesto que no habrían terminado su romance.

“¿Entonces era show?”, le preguntó el conductor tras escucharla hablar de la ruptura, lo que desató la furia de la madre de la modelo. “Acá no hay show, mi amor, show es el que haces tú…”, respondió indignada doña Martita, dejando en claro que la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fue real y no una estrategia televisiva.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Doña Martita protagoniza fuerte discusión con Edson Dávila por defender a Milett Figueroa

Durante la emisión del programa, Doña Martita se mostró firme en defender a su hija y negó que Marcelo Tinelli haya terminado con Milett de manera televisada. “No sentí pena porque yo sabía que eso no era para siempre, cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality… yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amisto”, declaró.

Sin embargo, las palabras de Edson Dávila generaron tensión en el set, al punto de que ambos se enfrentaron en una discusión en vivo. “Hacemos show, queridita, como el que nos estás brindando ahora…”, replicó Giselo en tono sarcástico, avivando aún más la confrontación.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Pese a la incomodidad, doña Martita insistió en que Marcelo Tinelli siempre trató con respeto a su hija, desmintiendo que la haya expuesto públicamente en televisión. “No la ha tratado mal, en ningún momento, es un caballero… no hay que meter fuego ni candela, no la trató mal, no la terminó”, dijo tajante.