HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Espectáculos

Doña Martita enfurece contra Edson Dávila por comentario sobre ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "Tú haces show"

La madre de Milett Figueroa se enfrentó en vivo a Edson Dávila en 'América hoy' tras insinuar que la ruptura con Marcelo Tinelli fue un show.

Doña Martita defendió a su hija Milett Figuera tras el anuncio del fin de su romance. Foto: composición LR/difusión
Doña Martita defendió a su hija Milett Figuera tras el anuncio del fin de su romance. Foto: composición LR/difusión

Doña Martita, la madre de Milett Figueroa, expresó su molestia en el programa 'América hoy' luego de que Edson Dávila, popularmente llamado Giselo, insinuara que la relación de su hija con Marcelo Tinelli habría sido parte de un show mediático luego de haberse expuesto que no habrían terminado su romance.

“¿Entonces era show?”, le preguntó el conductor tras escucharla hablar de la ruptura, lo que desató la furia de la madre de la modelo. “Acá no hay show, mi amor, show es el que haces tú…”, respondió indignada doña Martita, dejando en claro que la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fue real y no una estrategia televisiva.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Maju Mantilla confiesa su angustia tras violenta agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: 'Me da muchísima pena'

lr.pe

Doña Martita protagoniza fuerte discusión con Edson Dávila por defender a Milett Figueroa

Durante la emisión del programa, Doña Martita se mostró firme en defender a su hija y negó que Marcelo Tinelli haya terminado con Milett de manera televisada. “No sentí pena porque yo sabía que eso no era para siempre, cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality… yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amisto”, declaró.

Sin embargo, las palabras de Edson Dávila generaron tensión en el set, al punto de que ambos se enfrentaron en una discusión en vivo. “Hacemos show, queridita, como el que nos estás brindando ahora…”, replicó Giselo en tono sarcástico, avivando aún más la confrontación.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Pese a la incomodidad, doña Martita insistió en que Marcelo Tinelli siempre trató con respeto a su hija, desmintiendo que la haya expuesto públicamente en televisión. “No la ha tratado mal, en ningún momento, es un caballero… no hay que meter fuego ni candela, no la trató mal, no la terminó”, dijo tajante.

Notas relacionadas
Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

LEER MÁS
Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla confiesa su angustia tras violenta agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Me da muchísima pena"

Maju Mantilla confiesa su angustia tras violenta agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Me da muchísima pena"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Christian Thorsen conmueve en video hablando sobre su tratamiento de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me dieron de vida"

Christian Thorsen conmueve en video hablando sobre su tratamiento de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me dieron de vida"

LEER MÁS
Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

LEER MÁS
¡Confirmado! Susy Díaz estará en ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional

¡Confirmado! Susy Díaz estará en ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Espectáculos

Ángel Calvo, creador de Nicolasa, es denunciado por agresión por su pareja pese a tener medidas de protección

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota