HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Espectáculos

Verónica González, ‘prima’ de Josimar, muestra ecografía de su avanzando embarazo de mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

Además de la ecografía, la joven venezolana sorprendió al difundir dos grabaciones en las que la voz masculina sería la de Josimar, según diversos usuarios en redes sociales, quienes quedaron sorprendidos por el tono cariñoso de la conversación.

La joven venezolana sorprendió al mostrar imágenes de sus mellizos Foto: Composición LR
La joven venezolana sorprendió al mostrar imágenes de sus mellizos Foto: Composición LR | Instagram de Verónica González

Verónica González, la joven venezolana conocida como la ‘prima’ de Josimar, compartió en sus redes sociales una nueva ecografía que confirma el avance de su embarazo de mellizos. La imagen, acompañada del mensaje “El tiempo pasa y no se detiene”, muestra que actualmente cursa la semana 14 de gestación.

La publicación llamó la atención en redes, especialmente porque el salsero ha negado desde el inicio ser el padre de los bebés. No obstante, horas después de difundir la ecografía, González publicó también unos audios que han causado sorpresa entre los seguidores: en la grabación se escucha a un hombre, presuntamente Josimar, llamarla “amor”, lo que reavivó las especulaciones en torno a su vínculo.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: 'El que no la debe, no la teme'

lr.pe

¿Cuál es el audio comprometedor que publicó Verónica González?

Horas después de publicar la ecografía, Verónica González volvió a encender las redes sociales al difundir dos audios que generaron inmediata controversia. En la primera grabación, se escucha la voz de un hombre que los usuarios atribuyen a Josimar. “Ponte el cinturón. Oe, ¿qué pasa? Tu carro está más seguro conmigo que contigo”, se le escucha decir al joven. A lo que Verónica interviene con un: “Me estreso. Amor, me da miedo, mi vida”.

En el segundo audio, la misma voz masculina relata un presunto episodio con la policía, aunque lo que más llamó la atención fue la cercanía con la que la manicurista se dirige al hombre misterioso. “Y el policía dice: ‘Documentos todos’. Y comenzó, mi amor…”, se le escucha decir a la joven manicurista.

PUEDES VER: Josimar no calla más contra su 'prima' y amenaza con denunciarla: 'Te voy a meter presa, muestra todo lo que tú hablas'

lr.pe

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su de embarazo

Verónica González, conocida como la ‘prima’ de Josimar, remeció la farándula nacional. La joven venezolana, quien meses atrás afirmó estar esperando un hijo del salsero, mostró a través del programa 'América hoy' cómo luce su vientre, en un intento por desmentir las dudas que surgieron tanto en el entorno del artista como entre los usuarios en redes sociales.

La exhibición de su ‘pancita’ se produjo tras semanas de confrontaciones públicas con Josimar, quien han cuestionado reiteradamente la versión de González. Frente a ese escenario, la manicurista no solo presentó una prueba visual de su estado de gestación, sino que también envió un mensaje directo a la novia del cantante. Según precisó, su decisión no responde a presiones externas ni a la necesidad de justificar su situación. “Te la pasé porque ya. Me da igual lo que digan y no es por callar bocas”, afirmó.

Notas relacionadas
Josimar dedica sentido mensaje por la muerte de cantante colombiano Yeison Jiménez: "Qué dolor tan grande"

Josimar dedica sentido mensaje por la muerte de cantante colombiano Yeison Jiménez: "Qué dolor tan grande"

LEER MÁS
Diana Sánchez rompe en llanto tras eliminación del imitador de Josimar en ‘Yo soy’ y él le seca las lágrimas: “No me gusta que la gente llore”

Diana Sánchez rompe en llanto tras eliminación del imitador de Josimar en ‘Yo soy’ y él le seca las lágrimas: “No me gusta que la gente llore”

LEER MÁS
'Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

'Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Anelhí Arias dedica sentido mensaje a su hija tras accidente que la obligó a dejar certamen de belleza: "Te levantarás"

Anelhí Arias dedica sentido mensaje a su hija tras accidente que la obligó a dejar certamen de belleza: "Te levantarás"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Espectáculos

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: “Quedará increíble”

Suheyn Cipriani presume su beso con el streamer Macarius y se dedican tiernas palabras: “Mi bebé”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025