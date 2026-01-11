Verónica González, la joven venezolana conocida como la ‘prima’ de Josimar, compartió en sus redes sociales una nueva ecografía que confirma el avance de su embarazo de mellizos. La imagen, acompañada del mensaje “El tiempo pasa y no se detiene”, muestra que actualmente cursa la semana 14 de gestación.

La publicación llamó la atención en redes, especialmente porque el salsero ha negado desde el inicio ser el padre de los bebés. No obstante, horas después de difundir la ecografía, González publicó también unos audios que han causado sorpresa entre los seguidores: en la grabación se escucha a un hombre, presuntamente Josimar, llamarla “amor”, lo que reavivó las especulaciones en torno a su vínculo.

¿Cuál es el audio comprometedor que publicó Verónica González?

Horas después de publicar la ecografía, Verónica González volvió a encender las redes sociales al difundir dos audios que generaron inmediata controversia. En la primera grabación, se escucha la voz de un hombre que los usuarios atribuyen a Josimar. “Ponte el cinturón. Oe, ¿qué pasa? Tu carro está más seguro conmigo que contigo”, se le escucha decir al joven. A lo que Verónica interviene con un: “Me estreso. Amor, me da miedo, mi vida”.

En el segundo audio, la misma voz masculina relata un presunto episodio con la policía, aunque lo que más llamó la atención fue la cercanía con la que la manicurista se dirige al hombre misterioso. “Y el policía dice: ‘Documentos todos’. Y comenzó, mi amor…”, se le escucha decir a la joven manicurista.

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su de embarazo

Verónica González, conocida como la ‘prima’ de Josimar, remeció la farándula nacional. La joven venezolana, quien meses atrás afirmó estar esperando un hijo del salsero, mostró a través del programa 'América hoy' cómo luce su vientre, en un intento por desmentir las dudas que surgieron tanto en el entorno del artista como entre los usuarios en redes sociales.

La exhibición de su ‘pancita’ se produjo tras semanas de confrontaciones públicas con Josimar, quien han cuestionado reiteradamente la versión de González. Frente a ese escenario, la manicurista no solo presentó una prueba visual de su estado de gestación, sino que también envió un mensaje directo a la novia del cantante. Según precisó, su decisión no responde a presiones externas ni a la necesidad de justificar su situación. “Te la pasé porque ya. Me da igual lo que digan y no es por callar bocas”, afirmó.