Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

El cantante Paul Michael sorprendió a muchos al referirse a Christian Cueva, esposo de Pamela López, durante una conversación en el pódcast de ‘Giselo’.

Christian Cueva se encuentra en Ecuador jugando para el club Emelec. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Christian Cueva se encuentra en Ecuador jugando para el club Emelec. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

El cantante Paul Michael y su novia, Pamela López, fueron invitados al pódcast de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’. Durante la entrevista, el salsero participó en una dinámica en la que se refirió a Christian Cueva, esposo de Pamela López, y le recomendó que se ponga a estudiar canto.

Todo comenzó cuando el también presentador de ‘América hoy’ le mostró la imagen de tres intérpretes de la farándula: Christian Cueva, Pamela Franco y Marisol, pidiéndole que eligiera a quien enviaría con urgencia a clases de canto. Paul Michael no se hizo problemas y respondió de manera inmediata “A Cueva”, aunque aclaró enseguida para evitar problemas: “No es nada personal”.

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: "Fue un día después del cumpleaños de ella"

lr.pe

Paul Michael sorprende al mandar a Christian Cueva a estudiar canto

Para justificar su elección, el salsero incluso entonó algunas líneas de la famosa canción interpretada por el jugador, ‘El cervecero’. Mientras tanto, Pamela López solo atinó a reír durante toda la dinámica, evitando hacer cualquier comentario polémico.  

La respuesta de Paul Michael sorprendió a todos los presentes en el pódcast y provocó también carcajadas, pues no dudó en señalar al futbolista y padre de los hijos de Pamela López, que tomé clases de canto urgentes. “Asu… no es nada personal ya, nada personal, pero Cueva”.

Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo, pero le hacen aclaración: "Todavía no se ha divorciado"

lr.pe
