En el mundo del espectáculo peruano no hay un solo día de tregua. La polémica del momento es protagonizada por el cantante de salsa Josimar, quien es acusado por Verónica González, su supuesta 'prima', de haberle sugerido que interrumpiera su embarazo. Según la manicurista, el 'Rey de la salsa perucha' aceptó ser el padre de sus mellizos y le ofreció apoyo económico, aunque no legal. “Él me dijo que abortara, pero no accedí a eso. Luego me dijo: ‘Bueno, te ayudo económicamente, pero no legalmente’. ,

"Yo ya había pasado por algo similar con mi hija, que no fue reconocida por su padre, así que decidí aceptar la situación”, declaró en la última edición de 'Magaly TV, la firme'. La joven venezolana aseguró que no busca juzgar a nadie. “Él me ha dicho que se equivocó, que fue un bebé que no se buscó", contó. Asimismo, aclaró que decidió hablar públicamente porque el intérprete de 'El aventurero' “solo dijo lo que le convenía”.

TE RECOMENDAMOS LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿A qué acuerdo llegaron Josimar y su 'prima'?

Según Verónica, Josimar le habría enviado la exorbitante cifra de 15 mil euros a cambio de que no brindara declaraciones a los medios. “Me dijo que abortara, pero no accedí, y por esa razón llegamos a ese acuerdo”, relató en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, el artista habría dejado en claro que no piensa reconocer legalmente a los bebés “por miedo a perder a su familia”.

Tras aquella conversación, la popular 'prima' consideró que el cantante solo la utilizó y nunca pensó que ella contaría su versión. “Él pensó que yo le seguiría el juego y que todo quedaría ahí. Pero no fue así”, remarcó. A su vez, aseguró que el músico chalaco la presionó en varias oportunidades para que dijera que todo era mentira o que solo buscaba ganarse un nombre en la farándula local.

“Todo fue un acuerdo verbal”, aseguró 'prima' de Josimar

Aunque "papelito manda", como dicen los conocedores, Verónica González sorprendió al revelar que no existe documento alguno que legalice el acuerdo al que ambos llegaron. “Todo fue verbal. Y claro que sé que no puedo fiarme de eso, porque él puede desconocerlo en cualquier momento”, explicó.

Aunque Josimar le aseguró que la apoyará económicamente cuando nazcan los bebés, Verónica González no se fía de sus palabras y teme que el salsero evada sus responsabilidades paternas. “Él me ha dicho que sí, pero esas palabras se las puede llevar el viento. Si son sus hijos, no entiendo por qué no los reconocería legalmente”, expresó. Por último, señaló que el vínculo entre ambos siempre estuvo marcado por el engaño. “Desde el inicio todo ha sido una mentira", declaró.