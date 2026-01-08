Amy Gutiérrez confirmó su relación con el cantante, compositor y productor José Carlos García luego de compartir una romántica publicación en sus historias de Instagram, en el que ambos aparecen besándose. La salsera decidió hacer pública su historia de amor tras ser captada en un video junto al artista en el gimnasio luego de haber disfrutado de un corto viaje en Chincha.

En el video, Amy Gutiérrez y José Carlos García aparecen levantando pesas de mano y, tras completar varias repeticiones, se dan un beso frente a la cámara. La intérprete de 'No te contaron mal' acompañó el clip con la palabra 'Retomando'. Con esta publicación, la cantante puso fin a las especulaciones tras la polémica con su exbailarina.

Amy Gutiérrez confirma relación con cantante con tierno beso

La romántica escena en el gimnasio no fue la única señal de su cercanía. Días antes, Amy Gutiérrez había compartido historias disfrutando de unos días de descanso en Chincha, en una casa con piscina y rodeada de naturaleza. En dichas publicaciones se les ve tomados de la mano frente a la piscina, imágenes que fueron etiquetadas por el propio José Carlos García.

El cantante acompañó una de las historias con un corazón rojo y musicalizó la escena con la canción 'Tus zapatos' de Noreh, reforzando así el tono romántico del momento. Además, según publicaciones previas del artista, la pareja habría pasado Navidad junta, ya que José Carlos García compartió un video donde aparece Amy Gutiérrez sonriendo.

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores, Amy Gutiérrez había señalado que estaba saliendo con el cantante, pero que aún no tenían una relación formal. “No estoy en una relación, pero sí, estoy conociendo a una persona con la que estoy involucrada. Ha sido mi mejor amigo por muchos años”, declaró en su momento en un programa radial.

¿Quién es José Carlos García, pareja de Amy Gutiérrez?

José Carlos García es cantante de salsa, trombonista, productor y compositor. Ha participado en producciones musicales de reconocidos artistas como Daniela Darcourt y también ha trabajado en proyectos junto con la propia Amy Gutiérrez, lo que explicaría la cercanía y complicidad que ambos mantienen desde hace varios años.

El nombre del artista cobró mayor relevancia a inicios de 2025, cuando se hizo pública su relación con Amy Gutiérrez en medio de una polémica. En ese entonces, la exbailarina de la cantante, Claudia López, acusó a la cantante de haberse involucrado en su relación, pese a que mantenían una amistad cercana. Ante estas declaraciones, la salsera aseguró que había una historia detrás de lo ocurrido, pero evitó dar mayores detalles.