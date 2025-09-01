HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

'Prima’ de Josimar muestra a Magaly Medina videos íntimos con el salsero y ratifica estar embarazada de él

“Aquí está sin ropa”, expresó la venezolana Verónica Gonzales al relatar a Magaly Medina cómo fueron sus encuentros con Josimar y desmentir la versión del salsero, quien asegura que no tuvieron intimidad. 

Verónica Gonzales afirma estar embarazada de Josimar, pero él niega haber tenido intimidad con ella. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Verónica Gonzales afirma estar embarazada de Josimar, pero él niega haber tenido intimidad con ella. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Verónica Gonzales ya no soporta las críticas que recibe en redes sociales, donde muchos la acusan de mentir y de no estar embarazada de Josimar, popular cantante de salsa peruano, como ella asegura. Ante ello, la venezolana se contactó con el programa de Magaly Medina y le mostró a la conductora, de manera interna, videos íntimos con el artista. Cabe recordar que Josimar está en una relación con María Fe Saldaña desde 2020 y tienen dos hijos.

“Ella nos ha narrado y mostrado, internamente, fotografías y videos, de tono bastante privado. Videos que no podemos mostrar porque son tomados dentro de una habitación de hotel. Ella nos lo describe para la cámara porque son sus videos. Ella los ha tomado, también estaba ahí. Entonces quiere hablar de eso porque no está dispuesta a quedarse callada”, señaló la presentadora de ATV al inicio de su programa.

lr.pe

‘Prima’ de Josimar relata sus encuentros con el salsero en una habitación de hotel

El equipo de ‘Magaly TV: La firme’ entrevistó por videollamada a Verónica Gonzales, conocida como ‘la prima’ de Josimar, quien afirmó que sí tuvo encuentros privados con el salsero, pese a que él lo negó públicamente. La joven incluso describió con detalles una de las ocasiones en las que estuvieron juntos en una habitación de hotel.

“Me tiene sin cuidado lo que diga la gente. Nosotros si estuvimos. Te mando una foto aquí dentro del hotel, de la habitación. Te lo puedo describir si quieres. Aquí está sin ropa, está sin bóxer, tiene unas alas tatuadas en la espalda. Tengo un video”, declaró la venezolana y que dejaría sin sustento las palabras del artista, quien insiste en que nunca tuvo intimidad con ella.

Además, Gonzales aseguró que no teme una posible denuncia de Josimar y hasta lo retó a que lo haga.

“Él solo habla y no actúa. No me ha llegado ninguna notificación, ninguna denuncia por difamación con pena de cárcel, como dice él. Si se quiere hacer una prueba de ADN, que me diga ¿sabes qué, Vero?, vamos a hacernos una prueba y descartamos esto. Así callamos bocas con pruebas, no hablando”, le dijo al programa de Magaly Medina.

