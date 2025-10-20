'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

Verónica González, conocida mediáticamente como la 'prima' de Josimar, ha remecido la farándula nacional tras compartir una prueba exclusiva que confirma su embarazo. La joven venezolana, quien meses atrás aseguró estar esperando un hijo del cantante de salsa, decidió mostrar cómo luce actualmente su vientre, en medio de las dudas que surgieron desde el entorno del artista y las redes sociales. La imagen, enviada a 'América hoy', busca despejar cualquier especulación sobre su estado de gestación y reafirmar la veracidad de sus declaraciones.

La exposición de su 'pancita' ocurre luego de varios confrontamientos con Josimar y su actual pareja, María Fe Saldaña, quienes han puesto en tela de juicio la versión de González. Ante ese escenario, la joven no solo mostró evidencia visual de su embarazo, sino que también lanzó un mensaje directo hacia a la novia del artista.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo

"Miren nada más la foto que en exclusiva nos compartió", se anunció con gran expectativa este 20 de octubre en 'América hoy', programa en el que Verónica González compartió por primera vez una imagen de su estado de gestación. "No he subido la foto a ninguna red social, ni en mis estados. Nada", declaró la presunta 'prima' de Josimar, reafirmando que se trata de una imagen nunca antes vista.

La joven vinculada sentimentalmente al salsero dejó claro que no busca generar controversia al mostrar su 'pancita' de embarazada. Según explicó, su decisión no responde a presiones externas ni a la necesidad de justificar nada. "Te la pasé porque ya. Me da igual lo que digan y no es por callar bocas", aseguró.

'Prima' de Josimar responde pareja del cantante tras indirectas

Pero eso no fue todo. Verónica González no dudó en minimizar las indirectas de María Fe Saldaña, quien supuestamente le habría lanzado un dardo a través de sus redes sociales sugiriéndole que vaya a terapia, de acuerdo con 'América hoy'. "Que ella haga lo que quiera y todos digan... ya a mí me da igual".

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La joven vinculada a Josimar también respondió a las críticas que ha recibido por haberse operado la nariz y asistir a discotecas durante su embarazo, asegurando que los cuestionamientos carecen de contexto y que nadie conoce realmente su situación. "La gente sabe solo lo que quiero que sepan y ya está. No saben ni cómo, ni cuándo, ni dónde", sentenció.