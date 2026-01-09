En términos de capacidad militar, posición geopolítica e intereses divergentes con EE.UU., tres países de Asia podrían ser una amenaza para el gobierno de Donald Trump. | Ilustración con IA/ChatGPT

En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia de presión diplomática y económica sobre varias potencias del mundo, con medidas dirigidas especialmente a naciones de Asia. Washington recurrió a la imposición de aranceles significativos sobre bienes importados desde países como China, en un intento de corregir lo que califica como prácticas comerciales “desleales” o de presión por sus relaciones con terceros estados.

Este enfoque agresivo no se limita al comercio: Washington condicionó sanciones económicas y posibles aranceles punitivos a decisiones de política energética o comercial de otros países, presionando para que alineen sus posiciones geopolíticas con los intereses estadounidenses. Estas tácticas generaron tensiones con gobiernos que priorizaron su autonomía estratégica y diversificación de alianzas ante lo que perciben como una política estadounidense cada vez más coercitiva. ¿Te imaginas qué pasaría si esas naciones poderosas se unen contra EE.UU.?

¿Cuáles son los 3 países asiáticos que juntos podrían convertirse en una pesadilla para EE.UU.?

En términos de capacidad militar, posición geopolítica e intereses divergentes con Washington, China, Rusia e India destacan como los tres países asiáticos cuya cooperación estratégica, aunque compleja, representa un desafío significativo para Estados Unidos:

China

Potencia militar en rápido crecimiento con fuerza naval y aérea significativa. Su modernización incluye expansión de la flota y sistemas avanzados de guerra electrónica y misiles.

Su influencia regional en el Indo‑Pacífico y su rol en organismos multilaterales le otorgan peso estratégico propio, incluso frente a alianzas tradicionales de EE.UU.

Es objetivo de aranceles y medidas económicas estadounidenses por su posición comercial y manufacturera global.

Rusia

Clasificada como la segunda potencia militar más fuerte del mundo bajo el Global Firepower Index 2025, con amplio arsenal nuclear, gran número de tropas y experiencia en conflictos de alta intensidad.

Ha profundizado su asociación con China y otros actores contrariados con Occidente.

Su guerra en Ucrania y sus vínculos energéticos con Asia central y Europa complican la política exterior estadounidense.

India

Cuarta en el ranking militar global y principal contrapeso regional a China en el sur de Asia.

Aunque históricamente ha mantenido buenos lazos con EE.UU., se ha reequilibrado hacia relaciones más pragmáticas con Rusia y China, impulsando su autonomía estratégica.

Su mercado, peso demográfico y crecimiento económico constituyen un activo geopolítico que Estados Unidos busca influenciar.

La combinación de estas tres potencias —con capacidades militares y recursos económicos propios—, si se coordinan estratégicamente, podría desafiar la influencia de Washington tanto en Asia como en foros internacionales clave.

Principales amenazas de EE.UU. a China, Rusia e India

Durante 2025‑26, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre estas naciones con una combinación de aranceles, sanciones y amenazas económicas dirigidas específicamente a sus intereses comerciales y políticos:

Contra China: Trump amenazó con elevar aún más los aranceles sobre productos chinos, como parte de una prolongada guerra comercial que comenzó en 2018 y que sigue afectando las relaciones económicas bilaterales, en especial en sectores tecnológicos claves y cadenas de suministro de semiconductores y tierras raras.

Trump amenazó con elevar aún más los aranceles sobre productos chinos, como parte de una prolongada guerra comercial que comenzó en 2018 y que sigue afectando las relaciones económicas bilaterales, en especial en sectores tecnológicos claves y cadenas de suministro de semiconductores y tierras raras. Contra India: Washington duplicó aranceles a productos indios hasta cerca del 50% como castigo por compras de petróleo ruso y advirtió sobre aumentos adicionales si Nueva Delhi no modera su posición energética y diplomática; esto complicó los vínculos que eran estrechos en materia de defensa y comercio.

Washington duplicó aranceles a productos indios hasta cerca del 50% como castigo por compras de petróleo ruso y advirtió sobre aumentos adicionales si Nueva Delhi no modera su posición energética y diplomática; esto complicó los vínculos que eran estrechos en materia de defensa y comercio. Contra Rusia: EE.UU. condicionó incluso sanciones más duras y posibles medidas punitivas sobre compradores de petróleo ruso (incluyendo China e India), en un intento de asfixiar los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania, sin que Moscú muestre intención de ceder.

¿Qué otro asiático podría unirse y ser una pesadilla para EE.UU.?

Uno de los candidatos más prominentes es Corea del Norte, cuyo régimen continúa desarrollando capacidades militares avanzadas, incluyendo programas de misiles balísticos intercontinentales y potencial nuclear con capacidad de alcance global. Aunque Pyongyang tiene menor peso económico comparado con China, Rusia o India, su posición estratégica y su retórica frecuentemente confrontativa contra Washington lo convierten en un actor que podría alinearse con potencias anti‑occidentales si cambiasen las condiciones regionales.

Además, Irán no es parte de Asia Oriental, pero es un país asiático con tensiones profundas con EE.UU. y Occidente. Junto con China y Rusia, podría actuar como socio estratégico en iniciativas diplomáticas y militares que desafíen las políticas estadounidenses en el Medio Oriente y Asia Central, especialmente si se consolidan estructuras de cooperación alternativas a las alianzas occidentales tradicionales.

Las 10 fuerzas militares asiáticas más poderosas en 2025

Corea del Sur y Japón acompaña a Rusia, China e India en el top 5 de las mayores fuerzas militares del continente asiático, según Global Firepower Index 2025.

Rusia : Índice de potencia: 0.0788

: Índice de potencia: 0.0788 China : Índice de potencia: 0.0788

: Índice de potencia: 0.0788 India : Índice de potencia: 0.1184

: Índice de potencia: 0.1184 Corea del Sur : Índice de potencia: 0.1656

: Índice de potencia: 0.1656 Japón : Índice de potencia: 0.1839

: Índice de potencia: 0.1839 Turquía : Índice de potencia: 0.1902

: Índice de potencia: 0.1902 Pakistán : Índice de potencia: 0.2513

: Índice de potencia: 0.2513 Indonesia : Índice de potencia: 0.2557

: Índice de potencia: 0.2557 Israel : Índice de potencia: 0.2661

: Índice de potencia: 0.2661 Irán: Índice de potencia: 0.2823