Mundo

Los 3 países más poderosos de Asia, incluido China, que juntos podrían ser una pesadilla para EE.UU. pese a sus amenazas

Estos tres países de Asia, al unirse, podrían desafiar la influencia de EE.UU. en la región, dada su capacidad militar y sus intereses geopolíticos divergentes.

En términos de capacidad militar, posición geopolítica e intereses divergentes con EE.UU., tres países de Asia podrían ser una amenaza para el gobierno de Donald Trump.
En términos de capacidad militar, posición geopolítica e intereses divergentes con EE.UU., tres países de Asia podrían ser una amenaza para el gobierno de Donald Trump. | Ilustración con IA/ChatGPT

En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia de presión diplomática y económica sobre varias potencias del mundo, con medidas dirigidas especialmente a naciones de Asia. Washington recurrió a la imposición de aranceles significativos sobre bienes importados desde países como China, en un intento de corregir lo que califica como prácticas comerciales “desleales” o de presión por sus relaciones con terceros estados.

Este enfoque agresivo no se limita al comercio: Washington condicionó sanciones económicas y posibles aranceles punitivos a decisiones de política energética o comercial de otros países, presionando para que alineen sus posiciones geopolíticas con los intereses estadounidenses. Estas tácticas generaron tensiones con gobiernos que priorizaron su autonomía estratégica y diversificación de alianzas ante lo que perciben como una política estadounidense cada vez más coercitiva. ¿Te imaginas qué pasaría si esas naciones poderosas se unen contra EE.UU.?

PUEDES VER: China se aferra al petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

lr.pe

¿Cuáles son los 3 países asiáticos que juntos podrían convertirse en una pesadilla para EE.UU.?

En términos de capacidad militar, posición geopolítica e intereses divergentes con Washington, China, Rusia e India destacan como los tres países asiáticos cuya cooperación estratégica, aunque compleja, representa un desafío significativo para Estados Unidos:

China

  • Potencia militar en rápido crecimiento con fuerza naval y aérea significativa. Su modernización incluye expansión de la flota y sistemas avanzados de guerra electrónica y misiles.
  • Su influencia regional en el Indo‑Pacífico y su rol en organismos multilaterales le otorgan peso estratégico propio, incluso frente a alianzas tradicionales de EE.UU.
  • Es objetivo de aranceles y medidas económicas estadounidenses por su posición comercial y manufacturera global.

Rusia

  • Clasificada como la segunda potencia militar más fuerte del mundo bajo el Global Firepower Index 2025, con amplio arsenal nuclear, gran número de tropas y experiencia en conflictos de alta intensidad.
  • Ha profundizado su asociación con China y otros actores contrariados con Occidente.
  • Su guerra en Ucrania y sus vínculos energéticos con Asia central y Europa complican la política exterior estadounidense.

India

  • Cuarta en el ranking militar global y principal contrapeso regional a China en el sur de Asia.
  • Aunque históricamente ha mantenido buenos lazos con EE.UU., se ha reequilibrado hacia relaciones más pragmáticas con Rusia y China, impulsando su autonomía estratégica.
  • Su mercado, peso demográfico y crecimiento económico constituyen un activo geopolítico que Estados Unidos busca influenciar.

La combinación de estas tres potencias —con capacidades militares y recursos económicos propios—, si se coordinan estratégicamente, podría desafiar la influencia de Washington tanto en Asia como en foros internacionales clave.

PUEDES VER: El país y socio de China que tiene el buque de guerra más grande de América Latina y está listo para misiones militares

lr.pe

Principales amenazas de EE.UU. a China, Rusia e India

Durante 2025‑26, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre estas naciones con una combinación de aranceles, sanciones y amenazas económicas dirigidas específicamente a sus intereses comerciales y políticos:

  • Contra China: Trump amenazó con elevar aún más los aranceles sobre productos chinos, como parte de una prolongada guerra comercial que comenzó en 2018 y que sigue afectando las relaciones económicas bilaterales, en especial en sectores tecnológicos claves y cadenas de suministro de semiconductores y tierras raras.
  • Contra India: Washington duplicó aranceles a productos indios hasta cerca del 50% como castigo por compras de petróleo ruso y advirtió sobre aumentos adicionales si Nueva Delhi no modera su posición energética y diplomática; esto complicó los vínculos que eran estrechos en materia de defensa y comercio.
  • Contra Rusia: EE.UU. condicionó incluso sanciones más duras y posibles medidas punitivas sobre compradores de petróleo ruso (incluyendo China e India), en un intento de asfixiar los ingresos energéticos que financian la guerra en Ucrania, sin que Moscú muestre intención de ceder.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

¿Qué otro asiático podría unirse y ser una pesadilla para EE.UU.?

Uno de los candidatos más prominentes es Corea del Norte, cuyo régimen continúa desarrollando capacidades militares avanzadas, incluyendo programas de misiles balísticos intercontinentales y potencial nuclear con capacidad de alcance global. Aunque Pyongyang tiene menor peso económico comparado con China, Rusia o India, su posición estratégica y su retórica frecuentemente confrontativa contra Washington lo convierten en un actor que podría alinearse con potencias anti‑occidentales si cambiasen las condiciones regionales.

Además, Irán no es parte de Asia Oriental, pero es un país asiático con tensiones profundas con EE.UU. y Occidente. Junto con China y Rusia, podría actuar como socio estratégico en iniciativas diplomáticas y militares que desafíen las políticas estadounidenses en el Medio Oriente y Asia Central, especialmente si se consolidan estructuras de cooperación alternativas a las alianzas occidentales tradicionales.

PUEDES VER: Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

lr.pe

Las 10 fuerzas militares asiáticas más poderosas en 2025

Corea del Sur y Japón acompaña a Rusia, China e India en el top 5 de las mayores fuerzas militares del continente asiático, según Global Firepower Index 2025.

  • Rusia: Índice de potencia: 0.0788
  • China: Índice de potencia: 0.0788
  • India: Índice de potencia: 0.1184
  • Corea del Sur: Índice de potencia: 0.1656
  • Japón: Índice de potencia: 0.1839
  • Turquía: Índice de potencia: 0.1902
  • Pakistán: Índice de potencia: 0.2513
  • Indonesia: Índice de potencia: 0.2557
  • Israel: Índice de potencia: 0.2661
  • Irán: Índice de potencia: 0.2823
Estas son las 5 fuerzas militares más poderosas de Asia. Foto: GFP

Estas son las 5 fuerzas militares más poderosas de Asia. Foto: GFP

