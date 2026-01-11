Josimar dedica sentido mensaje por la muerte de cantante colombiano Yeison Jiménez: "Qué dolor tan grande"

El artista peruano Josimar se mostró consternado tras enterarse de la muerte del cantante de música popular colombiana, Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. Por medio de sus redes sociales el salsero dedicó un extenso y emotivo mensaje, en el cual expresó su dolor por la repentina partida de su colega y también amigo.

"Hermano mío, Yeison Jiménez… qué dolor tan grande me dejas. Todavía no lo puedo creer", escribió Josimar en el post de Instagram que mostraba una serie de fotos junto a Jiménez de momentos en donde colaboraron musicalmente. El intérprete de 'La mejor de todas' señaló que la trágica noticia lo 'golpeó' de manera inesperada, debido a que hace tan solo unos días estuvieron en contacto.

"Hace solo una semana hablábamos, reíamos, soñábamos… con otro tema juntos y hoy la vida me golpea así de fuerte. Con esta noticia tan fea hermano (...) Descansa en paz, amigo mío", señaló.

Mensaje de Josimar por la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez. Foto: Instagram.

Josimar se despide de cantante Yeison Jiménez con emotivo post en redes

El salsero resaltó la gran amistad que construyeron con los años, además de que agradeció que le haya dado la oportunidad de colaborar musicalmente en el pasado. Para Josimar, el legado que deja Yeison Jiménez en la música popular colombiana es algo que perdurará siempre entre sus fanáticos y colegas.

"Gracias por tu amistad sincera, gracias por permitirme grabar contigo, gracias por tu humildad, tu talento y tu corazón tan grande. Te vas físicamente, pero tu voz, tu legado y tus recuerdos se quedan para siempre con nosotros", escribió. Como se recuerda, los cantantes lanzaron juntos en el 2020 'El aventurero', un tema que fusionada salsa, vallenato y ranchera.

En la misma publicación, Josimar también envió palabras de aliento para la familia y amigos de Yeison Jiménez. "Le pido a Dios mucha resignación y fortaleza para tu familia. Y para todas las familias de tus compañeros que estuvieron contigo hermano, sé su luz, su guía y su protección. (...) Vuela alto, siempre vivirás en nuestra música y en nuestro corazón", expresó.