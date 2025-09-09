Verónica González, conocida en redes sociales por su vínculo con el salsero Josimar, ha causado revuelo nuevamente tras compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram el martes 9 de septiembre. La venezolana, quien hace solo unos días afirmó estar embarazada del artista peruano, publicó imágenes y mensajes que muchos usuarios han interpretado como indirectas hacia María Fe Saldaña, actual pareja del intérprete.

En una de sus historias, González aparece sosteniendo un fajo de billetes y acompaña la publicación con una canción de Josimar, lo que inmediatamente generó comentarios entre sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención fue un mensaje textual que parece tener como destinataria a la madre de la hija del cantante. Las publicaciones, cargadas de tono sarcástico y provocador, reactivaron las especulaciones en torno al polémico triángulo amoroso.

Las indirectas de la 'prima' de Josimar en sus redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Verónica González lanzó un mensaje que ha sido interpretado como una clara referencia a María Fe Saldaña. “Así me gusta que la gente resuelva jajajajaja. A ti ni 5 mil. A mí me representa la cuenta bancaria, no un clóset lleno de trapos, como dicen por ahí”, escribió la venezolana, sin etiquetar a nadie, pero dejando espacio a la interpretación de sus más de 30 mil seguidores.

La frase fue compartida junto a una imagen donde se le ve sosteniendo lo que parece ser una importante suma de dinero en efectivo, reforzando el mensaje sobre su supuesta autosuficiencia económica. Además, incluyó en la historia un fragmento de una canción de Josimar, lo que reforzó las sospechas de que su publicación tenía un trasfondo dirigido al entorno del cantante.

María Fe Saldaña defendió su romance con Josimar

La polémica en torno a Josimar continúa creciendo. Hace unos días, María Fe Saldaña, su pareja desde hace varios años y madre de sus hijos menores, rompió su silencio luego de que Verónica González —identificada en redes como la supuesta 'prima' del salsero— asegurara estar esperando un hijo suyo.

Durante una conversación con el programa matutino 'América hoy', Saldaña expresó sus dudas sobre la autenticidad del supuesto embarazo, manifestando su sorpresa por las declaraciones de González. “Bueno, no sé qué decirte... No creo que sea de Josimar, bueno, no sé”, respondió vía mensaje de WhatsApp, dejando entrever su desconcierto ante la situación.

Además, la joven se refirió a las publicaciones que Verónica ha estado haciendo en redes sociales, en las que muchos han interpretado mensajes dirigidos directamente a ella. “Yo no sé qué tanta maldad de ella hacia mí. ¿Por qué ponerme cosas en redes sociales? Yo no le hice nada”, escribió en la conversación vía WhatsApp.