Espectáculos

María Fe Saldaña apoya a Josimar en medio de la polémica por la presunta paternidad de mellizos: "Sé el gran ser humano que eres"

La controversia sobre la paternidad de Josimar ha suscitado diversas opiniones en el mundo del espectáculo, ya que el salsero niega ser el padre de los mellizos de Verónica Gonzáles.

María Fe Saldaña se pronunció sobre la polémica que está relacionada con Josimar.
María Fe Saldaña se pronunció sobre la polémica que está relacionada con Josimar.

La polémica por la presunta paternidad de Josimar ha generado diversas opiniones en el mundo del espectáculo, ya que el propio cantante de salsa ha negado rotundamente ser el progenitor de los mellizos que espera Verónica Gonzáles. En ese contexto, la actual pareja del salsero, María Fe Saldaña, habló recientemente en el programa 'Esta noche' para expresar su apoyo y respaldo al artista.

El apoyo y la confianza a Josimar

Lejos de avivar el problema que atraviesa el cantante, María Fe Saldaña expresó su total confianza en el salsero, a pesar de la polémica que enfrenta el popular 'rey de la salsa perucha', quien en su momento negó ser el padre de los hijos de Gonzáles, luego de haberla presentado frente a cámaras como 'prima'.

''Quería agradecerte por el gran equipo que hemos formado, por cómo sostenemos a nuestra familia y porque juntos sabemos cómo estamos luchando por ellos'', dijo Maria Fe

Estas declaraciones reflejan una muestra clara de la unión que mantienen en medio de la polémica y las críticas que ha recibido el artista en las últimas semanas por no hacerse cargo de sus presuntos hijos.

La admiración de María Fe por Josimar por su gran trayectoria

Después de dar a luz a su último hijo con el salsero, María Fe Saldaña elogió la trayectoria de Josimar y destacó sus esfuerzos por ser un buen padre y compañero. Asimismo, señaló que, pese a las dificultades que enfrentan como pareja, mantienen una relación sólida y respetuosa, reflejo del vínculo que aún los une.

''Estoy orgullosa de ti por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante, dejando a los tuyos en casa. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria, noble, humilde, que siempre está viendo por su familia. Se puede decir muchas cosas, pero yo sé el gran ser humano que eres y tus hijos te esperan en casa. Te amamos mucho, estamos orgullosas de ti. Así que si algún día dudas de todo el esfuerzo que has hecho solo mira a tus hijos, mira los orgullosos que los tienes'', declaró con mucha seguridad y emoción.

La postura de Josimar sobre su supuesta paternidad

Estas declaraciones reflejan una muestra clara de lo unidos que están. Por su parte, Josimar volvió a dejar en claro que no espera ningún hijo de otra mujer y aseguró estar tranquilo al lado de su familia, que lo respalda en todo momento. Además, cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Verónica Gonzáles, quien lo señaló como el padre de los mellizos que espera.

''Yo sé quién soy, yo sé lo que hice y yo sé lo que no hice. Te lo puedo jurar por todos mis hijos. Yo, al principio, aclaré las cosas. A mí no me van a poner un muerto que no es mío, no hay forma. Mi consciencia está tranquila. He trabajado mucho por mi familia, y eso es lo que más importa'', sentenció tajantemente.

