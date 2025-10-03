Magaly Medina puso en tela de juicio el embarazo de Verónica Gonzáles, mejor como conocida como 'Prima de Josimar' en el mundo del espectáculo. | Foto: composición LR/Magaly Tv: la firme

Magaly Medina puso en tela de juicio el embarazo de Verónica Gonzáles, mejor como conocida como 'Prima de Josimar' en el mundo del espectáculo. | Foto: composición LR/Magaly Tv: la firme

Magaly Medina volvió a generar polémica luego de que, en su programa en vivo, fuera consultada por la reciente intervención quirúrgica de Verónica Gonzáles, conocida como la 'Prima' del cantante de salsa Josimar. La conductora no se guardó nada y puso en duda el embarazo de la joven venezolana, quien había asegurado que esperaba un hijo del salsero.

La operación de Verónica Gonzáles que pone en duda su embarazo

Durante el programa emitido el 2 de octubre, la conductora de televisión hizo un recuento de las últimas publicaciones y declaraciones brindadas por la joven venezolana en entrevistas. Según dijo, la joven se habría sometido a una ecografía y hasta a una prueba de sangre para dar veracidad a la noticia. Por ello, la 'Urraca' entrevistó al cirujano plástico Luis Barrenechea, quien explicó con lujo de detalles los riesgos que existen y la incompatibilidad de someterse a cirugías estéticas durante el embarazo.

TE RECOMENDAMOS ✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood

''No se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico cuando se usan todos estos fármacos, no se le puede sedar porque cualquier de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre puede afectar el feto'', declaró el especialista, confirmando que una rinoplastia es bastante riesgosa para las mujeres gestantes.

El comentario irónico de Magaly Medina

Después de escuchar la postura del médico, en un tono irónico, la presentadora y conductora de televisión no dudó en lanzar un comentario polémico e irónico por la cantidad de dinero que recibió.

“Eso quiere decir que ella no estaría embarazada. Ahora ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros que recibió. No nos quiso contestar; preguntamos porque, en otras ocasiones, respondía de inmediato. Pero ahora, está calladita”, concluyó la periodista de espectáculos, al insinuar que el dinero recibido se habría destinado a la operación estética.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La polémica que rodea a la 'Prima de Josimar' frente a las cámaras ha proporcionado más material a los programas de espectáculos, que siguen de cerca cada detalle de la controversia. En esta ocasión, la firmeza de Magaly y el trabajo de investigación de la conductora han generado muchas interrogantes sobre la veracidad del embarazo de Verónica Gonzáles.