Espectáculos

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

Magaly Medina insinuó que los 5.000 euros recibidos por Verónica Gonzáles podrían haberse usado para su cirugía, generando dudas sobre la veracidad del embarazo de la joven.

Magaly Medina puso en tela de juicio el embarazo de Verónica Gonzáles, mejor como conocida como 'Prima de Josimar' en el mundo del espectáculo.
Magaly Medina puso en tela de juicio el embarazo de Verónica Gonzáles, mejor como conocida como 'Prima de Josimar' en el mundo del espectáculo. | Foto: composición LR/Magaly Tv: la firme

Magaly Medina volvió a generar polémica luego de que, en su programa en vivo, fuera consultada por la reciente intervención quirúrgica de Verónica Gonzáles, conocida como la 'Prima' del cantante de salsa Josimar. La conductora no se guardó nada y puso en duda el embarazo de la joven venezolana, quien había asegurado que esperaba un hijo del salsero.

La operación de Verónica Gonzáles que pone en duda su embarazo

Durante el programa emitido el 2 de octubre, la conductora de televisión hizo un recuento de las últimas publicaciones y declaraciones brindadas por la joven venezolana en entrevistas. Según dijo, la joven se habría sometido a una ecografía y hasta a una prueba de sangre para dar veracidad a la noticia. Por ello, la 'Urraca' entrevistó al cirujano plástico Luis Barrenechea, quien explicó con lujo de detalles los riesgos que existen y la incompatibilidad de someterse a cirugías estéticas durante el embarazo.

PUEDES VER: 'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

''No se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico cuando se usan todos estos fármacos, no se le puede sedar porque cualquier de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre puede afectar el feto'', declaró el especialista, confirmando que una rinoplastia es bastante riesgosa para las mujeres gestantes.

El comentario irónico de Magaly Medina

Después de escuchar la postura del médico, en un tono irónico, la presentadora y conductora de televisión no dudó en lanzar un comentario polémico e irónico por la cantidad de dinero que recibió.

PUEDES VER: Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

“Eso quiere decir que ella no estaría embarazada. Ahora ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros que recibió. No nos quiso contestar; preguntamos porque, en otras ocasiones, respondía de inmediato. Pero ahora, está calladita”, concluyó la periodista de espectáculos, al insinuar que el dinero recibido se habría destinado a la operación estética.

La polémica que rodea a la 'Prima de Josimar' frente a las cámaras ha proporcionado más material a los programas de espectáculos, que siguen de cerca cada detalle de la controversia. En esta ocasión, la firmeza de Magaly y el trabajo de investigación de la conductora han generado muchas interrogantes sobre la veracidad del embarazo de Verónica Gonzáles.

