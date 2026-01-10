HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

La cantante y reconocida seguidora de Alianza Lima, Daniela Darcourt, reafirma su fuerte vínculo con Luis Advíncula, con quien comparte una estrecha relación desde hace más de 10 años.

La cantante Daniela Darcourt festejó el fichaje de Luis Advíncula el 9 de enero.
La cantante Daniela Darcourt festejó el fichaje de Luis Advíncula el 9 de enero. | Foto: composición LR/Instagram/Alianza Lima

El ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima ha generado efusivas reacciones en el ámbito peruano, y una de las más emocionadas ha sido Daniela Darcourt. Tras la noticia, la cantante no dudó en celebrar el fichaje de 'El Rayo' al equipo de sus amores, 'La Blanquiazul', con un cariñoso mensaje de felicitaciones y aliento en esta nueva etapa que vivirá.

Daniela y Advíncula, dos figuras reconocidas en Perú y también a nivel internacional, han cultivado un vínculo que trasciende la amistad. Desde hace más de una década, el futbolista y la salsera se consideran "hermanos del alma", una relación de afecto y complicidad que ahora se refleja en el entusiasmo compartido por el nuevo desafío de Advíncula en el club.

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: 'Te amo, bebé'

Daniela Darcourt celebra el ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima

A través de sus redes sociales, el 9 de enero de 2026, Daniela Darcourt compartió la publicación de bienvenida que Alianza Lima dedicó a Luis Advíncula. En la imagen, el lateral de 35 años luce con orgullo la camiseta blanquiazul por primera vez en toda su carrera, mientras suena como fondo musical la emblemática canción del Comando Sur, 'Cuando yo me muera'.

La intérprete de 'Señor mentira' acompañó su celebración con un emotivo mensaje dirigido a su "hermano del alma", a quien incluso alentó en La Bombonera durante su paso por Boca Juniors, club en el que militó los últimos cinco años antes de rescindir contrato para fichar por Alianza. "Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi 'Rayo'. ¡Te amo", escribió la cantante, reafirmando el fuerte vínculo que los une.

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: 'Ella es prácticamente parte de mi familia'

Daniela Darcourt sobre su relación con Luis Advíncula: "Celoso como nadie"

Daniela Darcourt ha hablado sin filtros sobre su relación con Luis Advíncula. En una entrevista con Carla Chevez en 2025, compartió que su amistad se remontaba a una década y que el vínculo que los une es tan fuerte que no solo los involucra a los dos. "Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él: a su familia, a sus hijos; son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina; no solamente con él, con otros futbolistas también", declaró.

Asimismo, la salsera, quien en octubre se separó del bailarín Waldir Felipa, reveló que incluso 'El Rayo' ha mostrado siempre un carácter protector hacia ella. "Como decía mi hermano Luis Advíncula: 'Solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar'. Celoso como nadie, porque, claro, hoy me ves chiquita; para él soy su nenita", manifestó.

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

