María Pía Copello bromea sobre el look con pañuelo de Magaly Medina tras su cirugía estética: “Hay que patentarlo”

María Pía Copello simuló una llamada telefónica a Magaly Medina para “felicitarla” por su operación en Argentina, cuya transformación generó múltiples parodias en redes sociales.


María Pía Copello y su broma a Magaly Medina Foto: Composición LR | Instagram de Pía Copello
María Pía Copello y su broma a Magaly Medina Foto: Composición LR | Instagram de Pía Copello

Una vez más, María Pía Copello generó revuelo y risas en redes sociales tras publicar un video en el que, con humor, comenta el cambio estético de su amiga Magaly Medina, quien recientemente se sometió a su primer lifting facial en Argentina.

En el clip, Copello simula llamar por teléfono a la conductora de 'Magaly TV, la firme' para “felicitarla” por su operación, la misma que se realizó Kris Jenner, madre de las Kardashian. Durante el video, que dura menos de dos minutos, la exanimadora infantil incluso le pide el contacto de su cirujano y sugiere patentar el look del pañuelo alrededor de la cabeza.

¿Qué broma le hizo María Pía Copello a Magaly Medina?

Fiel a su estilo humorístico, María Pía Copello bromeó sobre el procedimiento estético de Magaly Medina, con quien mantiene una amistad cercana. “Ay, amiga, qué maravilla. Has viajado hasta Argentina para hacerte la cirugía. He estado pendiente de tus redes porque has subido el minuto a minuto de tu cirugía y tu operación. Ahora que regreses al aire, vas a regresar renovada”, comentó Copello en el video.

Luego añadió: “Quiero decirte que el look que has mostrado en tus redes con ese pañuelo y tus lentes está dando la hora. Yo que tú, lo patentaría, al mismo estilo de la palabra ‘Chollywood’”. El look de Medina, con pañuelo estilo francés o “turbante francés”, es considerado un estilo chic que puede elevar cualquier atuendo. En esta ocasión, Magaly lo utilizó para protegerse del sol tras la intervención.

¿Por qué Magaly Medina se sometió a una cirugía?

Magaly Medina viajó a Argentina para realizarse su primera cirugía estética facial. A través de sus redes sociales, explicó que se sometió a un lifting luego de un proceso de evaluación y búsqueda junto a su doctora de confianza. “Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética Joana Bernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, detalló.

La presentadora indicó que, a sus 62 años, consideró que era el momento adecuado para dar un paso más avanzado en el cuidado de su piel. “Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores; me he aplicado Jalupro y otros tratamientos para mantener la piel firme. Sin embargo, creo que a mis 62 años la piel ya se ha caído y el músculo está fuera de su lugar. He pensado que ya es hora”, comentó.

