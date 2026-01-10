La música popular colombiana está de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo en Boyacá el 10 de enero. El artista se dirigía a una presentación en Medellín. | Fotos: Instagram.

La música popular colombiana está de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo en Boyacá el 10 de enero. El artista se dirigía a una presentación en Medellín. | Fotos: Instagram.

La música popular colombiana está de luto por la repentina muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida la tarde del sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá. El artista viajaba a Medellín y tenía planeado desplazarse hasta Marinilla, donde tenía una presentación esta noche. Su muerte generó diversas reacciones, entre ellas la de Yahaira Plasencia.

A través de sus redes sociales, la cantante peruana publicó un sentido mensaje por la muerte de Yeison Jiménez, con quien compartió escenarios años atrás, cuando tenía a Sergio George como productor. “No lo puedo creer”, manifestó la intérprete de ‘Exmachito’.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Yahaira Plasencia conmovida por la muerte de Yeison Jiménez



“Vuelta alto, Yeison. El cielo recibe a un grande. Pudiste compartir escenario con nuestra compatriota Yahaira Plasencia”, fue el mensaje que compartió la página Salsa peruana internacional y que reposteó la expareja de Jefferson Farfán en Instagram, tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jiménez, considerado uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia.



Medios colombianos reportaron que la aeronave en la que se desplazaban Yeison Jiménez y cinco personas más (entre ellas varios músicos del artista) se accidentó en la vereda Romita, sobre la vía que une a Paipa con Duitama, en el departamento de Boyacá. Según detalló El Tiempo, la avioneta no habría logrado tomar la altura correspondiente y terminó incinerada en un potrero muy cerca del final de la pista.



El sueño premonitorio de Yeison Jiménez



La muerte de Yeison Jiménez, de 34 años, ha generado un gran impacto tras viralizarse un video de una reciente confesión del artista en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, donde habló con franqueza sobre sus miedos y emociones. En conversación con Juan Pablo Raba, el músico nacido en el departamento de Caldas reveló que había tenido tres sueños en los que perdía la vida en un accidente aéreo.

“Comienza el 2026, el año de la cosecha, el año de lograr todos los sueños de nuestro corazón. Siempre he sido el hombre que soñaba ser”, fue el mensaje con que Yeison Jiménez inició este año. La publicación ha servido, ahora, para que sus seguidores expresen su sentir por la pronta partida del talento colombiano.

