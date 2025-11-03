Gianella Ydoña comentó sobre la presunta infidelidad de Josimar. En declaraciones para El Trome, 'La Protagonista' señaló que se encuentra al tanto del escándalo que envuelve al salsero y la venezolana Verónica González, quien se encuentra en la dulce espera de mellizos. La aún esposa del cantante indicó que le "contaron lo que pasó, pero no sé nada, no la conozco".

En relación a las múltiples veces que Josimar le fue infiel a María Fe Saldaña, Gianella Ydoña señaló que "esa mujer perdona todo, qué se le puede decir ya". Asimismo, dejó entrever que 'El Rey de la Salsa Perucha' volverá a sacar los pies del plato: "seguirá haciendo sus cosas" y "nunca va a cambiar, es un pende..", declaró.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Gianella Ydoña: "A mí Josimar no me fue infiel"

En cuanto a su pasado con Josimar, 'La Protagonista' aseguró que el salsero jamás le fue infiel y que si le falló no se dio por enterada. Además, Ydoña relató que iba a todos lados juntos. Sin embargo hizo hincapié que, en cuanto cortaron palitos, el interprete de 'La mejor de todas' sí buscó una nueva pareja sentimental.

Como se recuerda, Gianella Ydoña y Josimar dieron fin a su matrimonio en febrero del 2019, dos años después de darse el "sí, acepto" en una lujosa boda. Así lo reveló la madre del primogénito del salsero durante una entrevista con Magaly Medina. Presuntamente, la manzana de la discordia fue la bailarina Angie Zapata.

¿Qué dijo Josimar sobre el embarazo de Verónica González, la popular 'prima'?

La joven venezolana Verónica González reveló, en 'Magaly TV, la firme', que se encuentra en la dulce espera de mellizos y que Josimar sería el padre. Sin embargo, el salsero puso en tela de juicio las declaraciones de la popular 'prima' y señaló de manera contundente: "no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie". Además, en el clip de adelanto del programa 'Esta Noche', se mostró tajante y lejos de asumir cualquier responsabilidad.

Por su parte, Verónica González precisó que ya han llegado a un acuerdo y que Josimar se realizará una prueba de ADN. "Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas sobre cómo se dieron las cosas", declaró. Como se recuerda, Verónica Gonzáles compartió con 'América hoy' una fotografía de su embarazo y se mostró emocionada, pese a las dudas en torno a su proceso de gestación. Asimismo, señaló que no tiene que justiciar nada. "Me da igual lo que digan", aseguró.