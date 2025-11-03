HOYSuscripcion LR Focus

Gianella Ydoña arremete contra Josimar tras presunta infidelidad con su 'prima': "Él es buena persona, pero es pend..."

'La Protagonista' aseguró que Josimar nunca va a cambiar y que siempre sacará los pies del plato porque María Fe Saldaña le perdona todo. 

Josimar y Gianella Ydoña tienen un hijo. Foto: composición LR/difusión
Josimar y Gianella Ydoña tienen un hijo. Foto: composición LR/difusión

Gianella Ydoña comentó sobre la presunta infidelidad de Josimar. En declaraciones para El Trome, 'La Protagonista' señaló que se encuentra al tanto del escándalo que envuelve al salsero y la venezolana Verónica González, quien se encuentra en la dulce espera de mellizos. La aún esposa del cantante indicó que le "contaron lo que pasó, pero no sé nada, no la conozco".

En relación a las múltiples veces que Josimar le fue infiel a María Fe Saldaña, Gianella Ydoña señaló que "esa mujer perdona todo, qué se le puede decir ya". Asimismo, dejó entrever que 'El Rey de la Salsa Perucha' volverá a sacar los pies del plato: "seguirá haciendo sus cosas" y "nunca va a cambiar, es un pende..", declaró.

PUEDES VER: Josimar descarta vínculo de paternidad en embarazo de su ‘prima’ Verónica González en 'Esta noche': 'Sé lo que hice y lo que no'

Gianella Ydoña: "A mí Josimar no me fue infiel"

En cuanto a su pasado con Josimar, 'La Protagonista' aseguró que el salsero jamás le fue infiel y que si le falló no se dio por enterada. Además, Ydoña relató que iba a todos lados juntos. Sin embargo hizo hincapié que, en cuanto cortaron palitos, el interprete de 'La mejor de todas' sí buscó una nueva pareja sentimental.

Como se recuerda, Gianella Ydoña y Josimar dieron fin a su matrimonio en febrero del 2019, dos años después de darse el "sí, acepto" en una lujosa boda. Así lo reveló la madre del primogénito del salsero durante una entrevista con Magaly Medina. Presuntamente, la manzana de la discordia fue la bailarina Angie Zapata.

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

¿Qué dijo Josimar sobre el embarazo de Verónica González, la popular 'prima'?

La joven venezolana Verónica González reveló, en 'Magaly TV, la firme', que se encuentra en la dulce espera de mellizos y que Josimar sería el padre. Sin embargo, el salsero puso en tela de juicio las declaraciones de la popular 'prima' y señaló de manera contundente: "no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie". Además, en el clip de adelanto del programa 'Esta Noche', se mostró tajante y lejos de asumir cualquier responsabilidad.

Por su parte, Verónica González precisó que ya han llegado a un acuerdo y que Josimar se realizará una prueba de ADN. "Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas sobre cómo se dieron las cosas", declaró. Como se recuerda, Verónica Gonzáles compartió con 'América hoy' una fotografía de su embarazo y se mostró emocionada, pese a las dudas en torno a su proceso de gestación. Asimismo, señaló que no tiene que justiciar nada. "Me da igual lo que digan", aseguró.

María Fe Saldaña apoya a Josimar en medio de la polémica por la presunta paternidad de mellizos: "Sé el gran ser humano que eres"

María Fe Saldaña apoya a Josimar en medio de la polémica por la presunta paternidad de mellizos: "Sé el gran ser humano que eres"

Josimar descarta vínculo de paternidad en embarazo de su 'prima' Verónica González en 'Esta noche': "Sé lo que hice y lo que no"

Josimar descarta vínculo de paternidad en embarazo de su ‘prima’ Verónica González en 'Esta noche': "Sé lo que hice y lo que no"

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: "No sé cómo explicar lo que siento"

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: "Y mi amor también"

Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: "Te engañó"

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: "Él tiene que comunicar"

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

