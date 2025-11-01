HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Josimar descarta vínculo de paternidad en embarazo de su ‘prima’ Verónica González: "Sé lo que hice y lo que no"

El salsero Josimar rompió su silencio y negó ser el padre de los mellizos de su ‘prima’ Verónica González, la venezolana que aseguró que el salsero es el padre de sus bebés.

La prima de Josimar reveló que tendría mellizos, fruto de su relación con el salsero. Foto: composición LR/difusión
La prima de Josimar reveló que tendría mellizos, fruto de su relación con el salsero. Foto: composición LR/difusión

El salsero Josimar rompió su silencio en el programa 'Esta noche de la Chola Chabuca tras ser involucrado en la presunta paternidad de los mellizos que espera Verónica González, una joven venezolana a quien el cantante presentó como su “prima” tras ser expuesto por supuesta infidelidad a María fe Saldaña.

El intérprete de 'La protagonista' negó rotundamente ser el padre de los bebés y aseguró que está tranquilo porque “sabe lo que hizo y lo que no”, luego de que Verónica González confirmara públicamente su embarazo y mostrara su avanzado estado de gestación.

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

lr.pe

Josimar niega paternidad de embarazo de mellizos de Verónica González

Durante una reciente entrevista en el programa 'Esta noche', Josimar se refirió directamente a los rumores sobre la supuesta paternidad que lo vinculan con Verónica González. El cantante fue contundente al deslindarse de cualquier responsabilidad.

“Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice”, declaró el cantante tras las declaraciones de la venezolana, quien aseguró que el popular 'Rey de la salsa perucha' estaba al tanto de su embarazo de mellizos y que, incluso, se comprometió a brindarle apoyo económico.

PUEDES VER: Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: 'Es lo que gasto en shampoo'

lr.pe

Verónica González asegura que Josimar conoce del embarazo y accedió a hacerse prueba de ADN

Por su parte, Verónica González reiteró que el cantante peruano está al tanto de su estado y que ambos llegaron a un acuerdo. En declaraciones para 'Magaly TV, la firme', la joven aseguró que el intérprete le ofreció ayuda económica, aunque mantiene ciertas dudas sobre cómo se dieron las circunstancias del embarazo.

“Tengo tres meses y unos días de embarazo. Él ya lo sabe desde hace rato. Llegamos a un acuerdo… Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas sobre cómo se dieron las cosas, así que se hará una prueba de ADN y listo”, sostuvo la venezolana.

A mediados de octubre, Verónica González confirmó que espera mellizos, noticia que la tomó por sorpresa. “No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante grande”, declaró.

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la 'Prima' de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

'Prima' de Josimar presume gran cantidad de billetes con canción del salsero y manda fuerte mensaje: "Me gusta que resuelva"

'Prima' de Josimar presume gran cantidad de billetes con canción del salsero y manda fuerte mensaje: "Me gusta que resuelva"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: "No me gustaba"

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos: "Yo tengo un presupuesto"

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos: "Yo tengo un presupuesto"

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

