La prima de Josimar reveló que tendría mellizos, fruto de su relación con el salsero. Foto: composición LR/difusión

El salsero Josimar rompió su silencio en el programa 'Esta noche de la Chola Chabuca tras ser involucrado en la presunta paternidad de los mellizos que espera Verónica González, una joven venezolana a quien el cantante presentó como su “prima” tras ser expuesto por supuesta infidelidad a María fe Saldaña.

El intérprete de 'La protagonista' negó rotundamente ser el padre de los bebés y aseguró que está tranquilo porque “sabe lo que hizo y lo que no”, luego de que Verónica González confirmara públicamente su embarazo y mostrara su avanzado estado de gestación.

Josimar niega paternidad de embarazo de mellizos de Verónica González

Durante una reciente entrevista en el programa 'Esta noche', Josimar se refirió directamente a los rumores sobre la supuesta paternidad que lo vinculan con Verónica González. El cantante fue contundente al deslindarse de cualquier responsabilidad.

“Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice”, declaró el cantante tras las declaraciones de la venezolana, quien aseguró que el popular 'Rey de la salsa perucha' estaba al tanto de su embarazo de mellizos y que, incluso, se comprometió a brindarle apoyo económico.

Verónica González asegura que Josimar conoce del embarazo y accedió a hacerse prueba de ADN

Por su parte, Verónica González reiteró que el cantante peruano está al tanto de su estado y que ambos llegaron a un acuerdo. En declaraciones para 'Magaly TV, la firme', la joven aseguró que el intérprete le ofreció ayuda económica, aunque mantiene ciertas dudas sobre cómo se dieron las circunstancias del embarazo.

“Tengo tres meses y unos días de embarazo. Él ya lo sabe desde hace rato. Llegamos a un acuerdo… Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas sobre cómo se dieron las cosas, así que se hará una prueba de ADN y listo”, sostuvo la venezolana.

A mediados de octubre, Verónica González confirmó que espera mellizos, noticia que la tomó por sorpresa. “No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante grande”, declaró.