Espectáculos

'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

Verónica González, joven venezolana vinculada a Josimar, confirmó su embarazo pese a un diagnóstico previo que generó dudas sobre su fertilidad y criticó al salsero por negar la paternidad.

'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico. Foto: Composición LR/captura Instagram/Difusión
Verónica González, conocida como la ‘prima’ del salsero Josimar, confirmó que se encuentra embarazada y señaló que el bebé que espera es del cantante peruano. La joven venezolana aseguró que, pese a haber enfrentado una cirugía en el pasado donde le extirparon un ovario, aún puede ser madre, desmintiendo así las versiones que la señalaban como infértil.

La polémica se encendió en redes sociales luego de que el periodista Samuel Suárez difundiera un video de 2022, en el que la 'Prima' relataba haber sido sometida a una operación que derivó en una supuesta menopausia precoz. Esta declaración generó dudas sobre la veracidad de su embarazo actual, lo que llevó a la joven a explicar su situación médica.

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar confiesa que salsero le pidió tener un hijo y lo encara por negar paternidad: 'Es poco hombre'

Verónica González explica su diagnóstico médico

En entrevista, Verónica González aclaró que en aquel procedimiento únicamente le retiraron el ovario derecho, pero conserva el izquierdo en perfectas condiciones, lo que le permite gestar. Para respaldar sus palabras, compartió una fotografía de un embarazo anterior que, lamentablemente, no llegó a término.

“Solo tengo el lado izquierdo, pero no existe ningún problema para concebir. No tengo inconveniente en realizarme una prueba de ADN o lo que sea necesario para demostrarlo”, afirmó. Además, enfatizó que la historia de su salud es extensa y compleja, pero insistió en que actualmente no enfrenta obstáculos para ser madre.

PUEDES VER: Josimar niega ser el padre del bebé que espera su 'prima' Verónica González y lanza fuerte advertencia: 'La voy a denunciar'

Críticas directas contra Josimar

La venezolana también mostró una prueba de embarazo y afirmó categóricamente que el padre de su hijo es Josimar, a quien acusó de negar públicamente la paternidad. “Es poco hombre, todo lo que sale de su boca es mentira. No tiene los ‘cojones’ suficientes para afrontar nada en su vida”, expresó en diálogo con Trome.

Según González, el intérprete de salsa incluso le habría pedido un hijo durante su estadía en España. Pese al distanciamiento, ella aseguró no tener inconvenientes en que el bebé se someta a un examen genético: “El que no la debe, no la teme”, sentenció.

