La actriz Jennifer Marshall cree que el cáncer afectó su regreso en la temporada 5 de Stranger Things. | Foto composición LR / Google

El final de ‘Stranger Things’ tomó por sorpresa a los fans, y Jennifer Marshall también se mostró desconcertada por no ser convocada para la quinta y última entrega. La actriz, quien interpreta a la madre de Max, explicó que la situación coincidió con un período delicado de su vida: el tratamiento contra el cáncer.

A través de redes sociales y posteriormente en declaraciones a Variety, Marshall subrayó que su intención no era generar polémica, sino explicar su ausencia de manera honesta. La actriz insistió en que Max pasó gran parte de la temporada hospitalizada, lo que hacía extraño que su personaje no apareciera.

¿Por qué la mamá de Max no apareció en la quinta temporada de 'Stranger Things'?

Marshall relató que le resultó extraño no formar parte de la temporada final, especialmente porque la trama mostraba a Max en coma acompañada principalmente por Lucas. En su publicación viral, la actriz expresó: “Tuve cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada. Grabar me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizás tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA, jajaja”.

En un correo a Variety, recalcó: “Hice el video solo por diversión y fue un éxito rotundo. No le guardo rencor a nadie y solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Me sorprendió que no me volvieran a llamar, pero no puedo confirmar por qué. De todas formas, estoy agradecida por la oportunidad de participar en las temporadas anteriores”.

Jennifer Marshall habla sobre su diagnóstico de cáncer y apoyo en el set

Jennifer Marshall reveló que fue diagnosticada en 2022 y, aun así, continuó trabajando durante la cuarta temporada. En Facebook compartió que necesitó usar peluca debido a la pérdida de cabello provocada por el tratamiento y que confiaba en el equipo, incluida Sadie, su hija en la serie.

Además, explicó que habló directamente con los creadores, Matt y Ross Duffer, para pedir que no la excluyeran por su salud: “Les pedí que por favor no me descartaran por amabilidad o preocupación por mi salud porque los días que pasé en el set fueron una luz brillante en un tiempo por lo demás oscuro y deprimente". Marshall destacó que ambos creadores mostraron apoyo y preocupación al conocer su situación.

Jennifer Marshall hace reflexión sobre su carrera y la serie

A pesar de no participar en el final, la actriz aseguró que no guarda resentimientos y se siente agradecida por formar parte de ‘Stranger Things’, una de las series más influyentes de Netflix. Tras el estreno del último episodio, publicó en Instagram con tono irónico:

“¡Bien, amigos! Se acabó… pero ¿dónde estaba? ¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital? Cuéntenme todas sus teorías…”. Más allá de Hawkins, Marshall mantiene una carrera sólida en televisión, con participaciones en For All Mankind, NCIS: Los Angeles, Reacher y The Terminal List: Dark Wolf, además de su trabajo como conductora en Mysteries Decoded.