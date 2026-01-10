Luciana Martín, hija de Anelhí Arias y del cantante cubano Dayron Martín, anunció que no participará del certamen Mesoamérica International 2026, que se realizará en marzo en El Salvador. La joven de 17 años resultó herida durante las celebraciones de Año Nuevo tras un accidente explosivo con pirotecnia que afectó su mano izquierda.

A través de sus redes sociales, la Miss Teen Petite Perú fue intervenida quirúrgicamente y comunicó que su recuperación avanza favorablemente. Indicó que, por recomendación médica, ha decidido priorizar su salud y, por ello, desistir de representar al país en la competencia internacional.

Luciana Martín fue operada del brazo izquiero

Luciana Martín explica detalles de su intervención médica

Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Luciana señaló: “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”.

Asimismo, precisó que fue operada de la mano izquierda el viernes 9 de enero y que continúa bajo estrictos cuidados médicos. “Actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, añadió.



Comunicado de Luciana Martín Arias

Hija de Anhelí y Dayron agradece apoyo

La joven modelo expresó su agradecimiento a la organización del Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 y destacó el acompañamiento recibido durante su proceso. “Agradezco profundamente a Jessica Newton por su comprensión, su respaldo y sus palabras de aliento en este proceso”, escribió.

Finalmente, dedicó unas palabras a sus padres: “Agradezco profundamente a mis padres, a mi mamá y a mi papá, por su amor incondicional, por no soltarme la mano y por ser mi mayor fuerza en este momento tan difícil”.