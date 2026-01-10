HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

En una reciente entrevista, Tula Rodríguez se refirió sin rodeos a su relación con Pilar Arana, a quien conoció en el colegio de su hija. Asimismo, destacó el fuerte vínculo que las une.

Tula Rodríguez y Pilar Arana lanzaron el podcast 'Pitukoneras'.
Tula Rodríguez y Pilar Arana lanzaron el podcast 'Pitukoneras'. | Foto: composición LR/TikTok/Facebook

Tula Rodríguez se pronunció sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pilar Arana Griffiths, creadora de contenidos
y su compañera en el podcast de comedia 'Pitukoneras'. Desde el lanzamiento del proyecto a finales de 2024, la dupla ha captado la atención del público por la química que muestran frente a cámaras, lo que ha generado comentarios en redes sociales sobre una posible relación más allá de la amistad.

En una reciente entrevista, la actriz de 'Los otros Concha' enfrentó directamente las especulaciones y aclaró las preferencias de ambas. Además, destacó el aprecio que su familia siente por Arana, a quien conoció gracias a que sus hijas comparten el mismo colegio.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tula Rodríguez se 'venga' de Johanna San Miguel 15 años después de polémica comparación con Gisela Valcárcel: 'Dímelo en mi cara'

lr.pe

Tula Rodríguez habla claro sobre los rumores de una relación con Pilar Arana

Ante las cámaras de 'América Espectáculos', Tula Rodríguez negó rotundamente que esté en una relación romántica con Pilar Arana. La conductora declaró que ambas son heterosexuales y que incluso su amiga se complace más en salir con hombres. "No tengo nada en contra de nada, pero soy heterosexual y ella también. Y ella goza la papeleta más que yo ", manifestó.

La exbailarina, que recientemente protagonizó con Johanna San Miguel un video en el que se refieren a Gisela Valcárcel, expresó el aprecio que su círculo siente por Arana. "Ella es prácticamente parte de mi familia", agregó. Asimismo, se refirió con humor a los rumores, dejando en claro cuál es su verdadero vínculo con su par de 'Pitukoneras'. "Hoy ver a dos mujeres... podrían creer que somos algo más, pero la única relación que existe es que somos hermanas; nos hemos vuelto hermanas de verdad", declaró.

PUEDES VER: Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez este 2026: 'Está más cerca de lo que creen'

lr.pe

Tula Rodríguez sobre Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

En una entrevista previa con Día D, Tula Rodríguez sorprendió al hablar sobre el origen de su vínculo con Pilar Arana, con quien comparte momentos de comicidad y vida cotidiana a través de su contenido en redes sociales. "Nos conocimos porque nuestras hijas estudian en el mismo colegio", declaró, refiriéndose a su hija con el fallecido Javier Carmona, Valentina.

En esa línea, explicó cómo, a pesar de sus diferencias, lograron congeniar y lanzar el proyecto que hoy en día suma miles de vistas en YouTube, Facebook e Instagram. "Ahí nos conocimos. Ella es Pilar y yo Tula, mucho más calmada, cansada y agotada, y a ella lo que le sobra es energía. Nos hemos combinado y entonces salió 'Pitukoneras'", sentenció.

Notas relacionadas
Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez este 2026: “Está más cerca de lo que creen”

Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez este 2026: “Está más cerca de lo que creen”

LEER MÁS
Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

LEER MÁS
Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Fernando Niño y aclara cuál es su relación

Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Fernando Niño y aclara cuál es su relación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: “El presupuesto está por las nubes”

Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: “El presupuesto está por las nubes”

LEER MÁS
Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Espectáculos

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: “Quedará increíble”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025