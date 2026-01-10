Tula Rodríguez se pronunció sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pilar Arana Griffiths, creadora de contenidos

y su compañera en el podcast de comedia 'Pitukoneras'. Desde el lanzamiento del proyecto a finales de 2024, la dupla ha captado la atención del público por la química que muestran frente a cámaras, lo que ha generado comentarios en redes sociales sobre una posible relación más allá de la amistad.

En una reciente entrevista, la actriz de 'Los otros Concha' enfrentó directamente las especulaciones y aclaró las preferencias de ambas. Además, destacó el aprecio que su familia siente por Arana, a quien conoció gracias a que sus hijas comparten el mismo colegio.

Tula Rodríguez habla claro sobre los rumores de una relación con Pilar Arana

Ante las cámaras de 'América Espectáculos', Tula Rodríguez negó rotundamente que esté en una relación romántica con Pilar Arana. La conductora declaró que ambas son heterosexuales y que incluso su amiga se complace más en salir con hombres. "No tengo nada en contra de nada, pero soy heterosexual y ella también. Y ella goza la papeleta más que yo ", manifestó.

La exbailarina, que recientemente protagonizó con Johanna San Miguel un video en el que se refieren a Gisela Valcárcel, expresó el aprecio que su círculo siente por Arana. "Ella es prácticamente parte de mi familia", agregó. Asimismo, se refirió con humor a los rumores, dejando en claro cuál es su verdadero vínculo con su par de 'Pitukoneras'. "Hoy ver a dos mujeres... podrían creer que somos algo más, pero la única relación que existe es que somos hermanas; nos hemos vuelto hermanas de verdad", declaró.

Tula Rodríguez sobre Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

En una entrevista previa con Día D, Tula Rodríguez sorprendió al hablar sobre el origen de su vínculo con Pilar Arana, con quien comparte momentos de comicidad y vida cotidiana a través de su contenido en redes sociales. "Nos conocimos porque nuestras hijas estudian en el mismo colegio", declaró, refiriéndose a su hija con el fallecido Javier Carmona, Valentina.

En esa línea, explicó cómo, a pesar de sus diferencias, lograron congeniar y lanzar el proyecto que hoy en día suma miles de vistas en YouTube, Facebook e Instagram. "Ahí nos conocimos. Ella es Pilar y yo Tula, mucho más calmada, cansada y agotada, y a ella lo que le sobra es energía. Nos hemos combinado y entonces salió 'Pitukoneras'", sentenció.