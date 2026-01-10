HOYSuscripcion LR Focus

Avanza País continúa en las elecciones: JEE rechaza tacha contra candidatura de José Williams

El JEE Lima Centro 1 declaró infundado el recurso presentado contra el aspirante presidencial de Avanza País y ordenó solo una anotación marginal en su hoja de vida, al concluir que no existen causales legales para retirarlo de las elecciones generales 2026.

El JEE Lima Centro 1 rechazó la tacha y mantuvo la candidatura presidencial de José Williams por Avanza País. Foto: difusión
El JEE Lima Centro 1 rechazó la tacha y mantuvo la candidatura presidencial de José Williams por Avanza País. Foto: difusión

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió mantener en carrera a José Williams, candidato presidencial de Avanza País, tras declarar infundada la tacha que buscaba excluirlo del proceso de las elecciones 2026. La decisión confirma la validez de su postulación y permite que la agrupación continúe en competencia rumbo a las elecciones generales 2026.

La resolución sostiene que los cuestionamientos formulados contra el excongresista no configuran impedimentos constitucionales ni legales para aspirar a la Presidencia. El colegiado evaluó que las observaciones se refieren a información consignada en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, mas no a causales de inhabilitación.

JEE Lima Centro 1 rechaza tacha contra José Williams. Foto: difusión

JEE Lima Centro 1 rechaza tacha contra José Williams. Foto: difusión

El organismo electoral determinó que las presuntas omisiones detectadas en el rubro de ingresos no ameritan exclusión, sino una corrección administrativa mediante anotación marginal, conforme al marco legal vigente aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para este proceso electoral.

Con esta decisión, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 ratifica que Avanza País mantiene su fórmula presidencial habilitada, mientras continúa el cronograma oficial de los comicios que culminarán con la votación del 12 de abril, según lo establecido por el JNE.

Tacha cuestionaba la hoja de vida e ingresos declarados por José Williams

El recurso fue presentado por un ciudadano que cuestionó la veracidad de los montos declarados por José Williams en su hoja de vida, especialmente en el apartado de ingresos anuales como congresista y militar en retiro. También alegó diferencias con los registros de la Contraloría y con las declaraciones de otros candidatos.

El JEE analizó que la información observada corresponde al año fiscal 2024 y que algunos beneficios económicos citados por el denunciante fueron creados por leyes publicadas en 2025, por lo que no resultaban exigibles en la declaración presentada para las elecciones generales 2026.

El colegiado concluyó que no existió falsedad dolosa ni ocultamiento de sentencias u otros impedimentos graves. Por ello, descartó que se configure una causal de exclusión y precisó que la normativa solo permite retirar a un candidato cuando se omiten antecedentes penales firmes.

JEE dispone corrección en la hoja de vida y mantiene a Avanza País en carrera electoral

Como medida de transparencia, el JEE Lima Centro 1 ordenó que se incorpore una anotación marginal en la hoja de vida de José Williams, a fin de precisar y ampliar la información sobre sus ingresos declarados ante el sistema electoral.

La resolución remarcó que, tras la última modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, las omisiones en bienes y rentas ya no generan retiro automático, sino sanciones administrativas o correcciones, siempre que no involucren sentencias condenatorias.

De esta manera, Avanza País conserva su candidatura presidencial habilitada ante el JNE, mientras continúa la fiscalización de las hojas de vida de todos los postulantes inscritos para las elecciones 2026, en el marco del proceso supervisado por los jurados electorales especiales.

