Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

Luis y Manuel Quiroga, músicos y fundadores de Agua Marina, fueron dados de alta tras ser heridos de bala en un ataque armado ocurrido el 8 de octubre durante un concierto realizado en Chorrillos.

Luis y Manuel Quiroga reciben alta medica tras ataque armado en Chorrillos.
Luis y Manuel Quiroga reciben alta medica tras ataque armado en Chorrillos.

Los hermanos Manuel y Luis Quiroga, miembros y fundadores de la agrupación Agua Marina, fueron dados de alta de la Clínica Maison de Santé tras ser heridos por armas de fuego la noche del 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. A través de un video difundido por la clínica, brindaron sus agradecimientos al centro de salud, a su público y a Dios.

Manuel Quiroga expresó sus palabras al recibir el alta médica tras permanecer una semana internado en la clínica: "Nos sentimos afortunados y siempre agradecidos con Dios (…) Creo que toda esa fe se plasma en los momentos donde uno más siente que necesita de todo ese apoyo: divino, moral, en fin, tantas situaciones que concurren en estos casos. Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamine y encontrar el lugar preciso para que nos atiendan".

Por su parte, Luis Quiroga expresó su agradecimiento al centro de salud de Chorrillos que lo atendió: "Estamos totalmente agradecidos con la clínica por la excelente atención. Desde el primer momento en que ingresamos por Emergencia, recibimos todo el apoyo del personal médico de turno".

Manuel Quiroga narra como fue su llegada a la clínica tras el atentado armado

El fundador de Agua Marina, Manuel Quiroga, relató que su primera acción tras el atentado durante el concierto fue pedirle a Dios que los guiara para encontrar el lugar adecuado donde recibir atención médica. Además, señaló:

"Sobre todo a mi hermano, que no está en buenas condiciones, e igualmente yo. Por esas cosas del destino, el chofer pensó en la Clínica Maison de Santé. Enrumbamos sin dudarlo. Le dijimos: ‘Haz todo lo que puedas, trata de llegar lo más pronto posible’. Les podría testimoniar que, por experiencia, hemos encontrado, además de un excelente equipo profesional, un ambiente cálido, un cariño que podría decir familiar. No ha habido otro lugar donde nos traten mejor, de verdad."

Los hermanos Quiroga se recuperaron bajo custodia policial

Durante su recuperación médica, Manuel y Luis Quiroga permanecieron bajo custodia de la policía como medida de seguridad, debido a las constantes amenazas de extorsión que vienen denunciando desde hace varios meses. La presencia de efectivos resguardó su integridad ante el temor de nuevos ataques.

