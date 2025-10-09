Agua Marina: Policía afirma que no hubo garantías en show de Chorrillos donde se registró atentado

El general Felipe Monroy informó que el concierto de Agua Marina en Chorrillos carecía de permisos y garantías para su realización, lo que resultó en una balacera con cinco heridos. | composición LR

El general Felipe Monroy reveló que el concierto de Agua Marina realizado en el Círculo Militar de Chorrillos no contaba con los permisos ni garantías necesarios para su ejecución. ''No hubo una evaluación de riesgo'', declaró a América al detallar que la falta de documentación impidió que la Policía diseñara un plan de seguridad. La noche terminó en tragedia, con cinco personas heridas, entre ellas músicos de la agrupación.

Según la autoridad, el evento se llevó a cabo sin autorización municipal y en condiciones vulnerables. El escenario, indicó, ''daba la espalda a la avenida y estaba cubierto solo por una tela, completamente expuesto. Los disparos vinieron por ahí, mientras la orquesta cantaba''. Estas falencias habrían facilitado el ataque armado. Sin embargo, la municipalidad afirmó en su comunicado que ''los organizadores del evento solicitaron el permiso por la vía regular''. Además, indicaron que por ser un evento particular, la responsabilidad de las medidas de seguridad recaen en los organizadores.

Permisos irregulares y falta de control

Las primeras diligencias policiales determinaron que los organizadores presentaron la solicitud como si se tratara de una reunión privada, similar a una fiesta familiar, lo que les permitió eludir exigencias de seguridad propias de un espectáculo masivo. Además, la Oficina Nacional del Gobierno Interior (ONAGI) no emitió las garantías correspondientes, lo que dejó sin margen de acción preventiva a la PNP. ''No sabíamos el aforo, no había plan de operaciones ni evaluación de riesgo. Así no se puede proteger al público'', lamentó Monroy.

Ante estas irregularidades, los promotores y organizadores ya vienen siendo investigados para esclarecer cómo se logró alquilar el local, un espacio de uso institucional perteneciente al Ejército. Mientras tanto, la Policía ha reforzado la seguridad en eventos de gran convocatoria en Lima y el norte del país.

Municipalidad de Chorrillos desmiente a la PNP en un comunicado.

Músicos de Agua Marina heridos

Entre los heridos figura el tecladista Luis Quiroga, quien recibió tres disparos en las extremidades y uno en el tórax, y su estado es delicado. Otro músico resultó herido en la pierna, además del sonidista del grupo, que también sufrió lesiones. Todos fueron trasladados a la clínica Maison de Santé, donde permanecen bajo observación médica.

La Policía Nacional activó el Plan Cerco e investiga las imágenes de seguridad para identificar a los dos atacantes en moto que dispararon desde la parte posterior del escenario. La Dirección de Criminalística analiza los casquillos hallados en el lugar para determinar el tipo de arma utilizada. ''Han sido varios disparos seguidos. Se determinará si fue una metralleta u otro tipo de arma'', detalló el general.

Aunque aún no se confirma si la balacera está relacionada con extorsiones o amenazas, Monroy advirtió que otras orquestas han recibido intimidaciones similares en distintas regiones del país. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque.

