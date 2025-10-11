HOYSuscripcion LR Focus

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión
Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Clip en TikTok fue bien recibido por los fans peruanos, quienes agradecen el gesto solidario ante la difícil situación de la cumbia peruana.

Video viral de Nansana Dance Kids en TikTok supera las 500.000 visualizaciones.
Video viral de Nansana Dance Kids en TikTok supera las 500.000 visualizaciones. | Foto: composición LR/ @nansanadancekids/ TikTok

Tras el ataque armado ocurrido durante un concierto de la agrupación peruana Agua Marina en Chorrillos, que dejó cinco heridos, el grupo juvenil Nansana Dance Kids de Uganda sorprendieron al rendir homenaje al grupo con un video viral al ritmo de música peruana. Los pequeños artistas enviaron un mensaje de apoyo desde África.

Nansana Dance Kids de Uganda rinde homenaje a Agua Marina tras ataque

Nansana Dance Kids decidieron solidarizarse con la agrupación peruana Agua Marina. A través de sus redes sociales, compartieron un video bailando una canción del grupo de cumbia, acompañado de un mensaje. "Lamentamos lo sucedido", indicaron en TikTok.

Este grupo de tiktokers africanos, conocido por su talento y energía al interpretar danzas de distintos géneros, demostraron que no son ajenos a la realidad en Perú y ofrecieron su apoyo a los artistas de cumbia. El video supera las 500.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok.

La publicación fue recibida con gratitud por fans peruanos. "Gracias por el apoyo a Agua Marina", "Sé que es difícil aprender el español. Mis respetos a ustedes y por su apoyo a Agua Marina", "Gracias por su apoyo", describieron usuarios.

Agua Marina exige acciones tras juramentación de José Jerí

La agrupación Agua Marina expresó su postura ante la reciente juramentación de José Jerí como presidente del Perú, señalando que un cambio de mando no garantiza mejoras en la seguridad si el país continúa gobernado por “los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”. A través de un comunicado, el grupo lamentó que el Estado solo reaccione para proteger sus propios intereses.

