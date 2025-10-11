Luigui Carbajal cuenta el temor de suegra ante atentados a artistas: "Me quiere comprar un chaleco antibalas"
El exintegrante de Skandalo, alarmado por el ataque a Agua Marina, destacó la importancia de cuidar su vida y la de su familia, que lo apoyan en este difícil contexto social.
- Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar
- Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en pleno concierto: “No merecen esto”
El artista peruano Luigui Carbajal se pronunció tras las constantes amenazas y extorsiones que han afectado a varias bandas de cumbia en los últimos años. Ante la incertidumbre y el aumento de la inseguridad en el país, el exintegrante de Skandalo aseguró que no descarta usar un chaleco antibalas si llega a realizar una presentación.
Luigui Carbajal asegura que tomará medidas necesarias para resguardar su seguridad personal. Foto: chichaweb
El temor de Luigui Carbajal de vivir un atentado en su contra
Tras el ataque que sufrió la agrupación de cumbia Agua Marina durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, Luigui Carbajal expresó su temor por la situación y aseguró que tomará las medidas necesarias para proteger su vida y no convertirse en una víctima más de los ataques y extorsiones que enfrentan los músicos en la actualidad. El artista también resaltó el respaldo y cuidado que ha recibido por parte de la madre de su pareja y su familia, quienes han estado pendientes de su seguridad y bienestar.
TE RECOMENDAMOS
¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor
''Claro que tengo temor, vemos que la violencia se ha desbordado y no hay solución. Mi suegra está asustada y me quiere comprar un chaleco antibalas para salir a cantar. Trabajo con mi hijo y esposa en mi orquesta, y solo nos queda cuidarnos'', afirmó Luigui.
Estas declaraciones evidencian que, a pesar del difícil momento que atraviesa el país, el cantante no tiene intención de suspender sus actividades artísticas, ya que busca continuar con sus proyectos musicales. En ese sentido, dejó entrever que adoptará medidas para reforzar su seguridad personal.
PUEDES VER: Agua Marina no es la única orquesta extorsionada: conoce todos los ataques contra agrupaciones musicales en Perú
El pronunciamiento de Agua Marina tras el atentado
A través de sus redes sociales, la agrupación peruana de cumbia condenó enérgicamente el atentado que sufrió el pasado 8 de octubre durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. En su mensaje, también cuestionaron la poca efectividad del Gobierno para implementar medidas que permitan frenar la creciente inseguridad ciudadana.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
''Lo que queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger a sus propios intereses', indicaron en su comunicado.