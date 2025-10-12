Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes

El arma que se usó en el atentado contra Agua Marina la noche del último 8 de octubre ya fue identificada. La pericia policial, obtenida por Cuarto Poder, reveló que se trata de una pistola 9 milímetros Parabellum de uso militar y policial que, anteriormente, ha sido usada para asesinar a otros músicos.

El informe pericial de identidad balística realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía determinó que el arma usado en el atentado de Agua Marina es la misma que se utilizó en otros ataques relacionados con la escena artística. Uno de ellos fue el ataque a la discoteca Denbow, ubicada en Villa María del Triunfo, donde murieron los artistas urbanos Luis Venegas Carrasco y José Oria Infante, productor musical y cantante del Callao que fueron acribillados en la puerta de una discoteca.

El hecho se desarrolló en abril de este 2025. La madrugada del 14 de ese mes dos sicarios a bordo de una motocicleta se escondieron detrás de un auto estacionado y dispararon contra los músicos, quienes se encontraban en un puesto de comida rápida.

Además de este caso, el reporte policial reveló que el arma se usó para asesinar a Marlon Luis Rivera el 3 de agosto del 2024.