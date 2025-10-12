HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes

Se trata de un arma calibre 9 milímetros Parabellum de uso militar y policial usada en el ataque a la discoteca Denbow donde murieron dos músicos.

Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes
Arma usada en el atentado contra Agua Marina es la misma que se usó para asesinar a otros cantantes

El arma que se usó en el atentado contra Agua Marina la noche del último 8 de octubre ya fue identificada. La pericia policial, obtenida por Cuarto Poder, reveló que se trata de una pistola 9 milímetros Parabellum de uso militar y policial que, anteriormente, ha sido usada para asesinar a otros músicos.

El informe pericial de identidad balística realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía determinó que el arma usado en el atentado de Agua Marina es la misma que se utilizó en otros ataques relacionados con la escena artística. Uno de ellos fue el ataque a la discoteca Denbow, ubicada en Villa María del Triunfo, donde murieron los artistas urbanos Luis Venegas Carrasco y José Oria Infante, productor musical y cantante del Callao que fueron acribillados en la puerta de una discoteca.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

lr.pe

El hecho se desarrolló en abril de este 2025. La madrugada del 14 de ese mes dos sicarios a bordo de una motocicleta se escondieron detrás de un auto estacionado y dispararon contra los músicos, quienes se encontraban en un puesto de comida rápida.

Además de este caso, el reporte policial reveló que el arma se usó para asesinar a Marlon Luis Rivera el 3 de agosto del 2024.

Notas relacionadas
Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

LEER MÁS
Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

LEER MÁS
Luigui Carbajal cuenta el temor de suegra ante atentados a artistas: "Me quiere comprar un chaleco antibalas"

Luigui Carbajal cuenta el temor de suegra ante atentados a artistas: "Me quiere comprar un chaleco antibalas"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a menor de 16 años, presunto sicario del cantante urbano Franco Danós, en barbería del Callao

Capturan a menor de 16 años, presunto sicario del cantante urbano Franco Danós, en barbería del Callao

LEER MÁS
Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025