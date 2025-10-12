El reciente atentado contra Agua Marina en pleno concierto —que dejó cinco heridos, incluyendo a los hermanos Luis y Manuel Quiroga— ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo, obligando a otros artistas a tomar medidas drásticas para protegerse. La violencia que irrumpió en un espacio destinado al entretenimiento ha dejado una huella de preocupación en la industria musical, donde la seguridad de los intérpretes ya no puede darse por sentada.

Uno de los gestos más impactantes vino por parte de Armonía 10, cuyos integrantes reaparecieron en su última presentación vistiendo chalecos antibalas. La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales lamentaron que los músicos hayan tenido que recurrir a este tipo de protección para poder subir al escenario.

Armonía 10 se presenta con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

El hecho ocurrió durante el concierto especial por el 131° aniversario de Chosica, celebrado el sábado 11 de octubre. Como parte de los actos centrales organizados por la municipalidad distrital, Armonía 10 se presentó como uno de los invitados estelares de la noche. Sin embargo, lo que debía ser una celebración musical se vio marcado por una imagen que impactó al público: los integrantes de la agrupación subieron al escenario vistiendo chalecos antibalas, en medio de un fuerte resguardo policial.

Según reportó Latina, la presentación duró menos de una hora, pero bastó ese tiempo para que la escena generara una ola de reacciones en redes sociales. Muchos ciudadanos expresaron su tristeza e indignación ante el nivel de inseguridad que enfrentan los artistas peruanos. Comentarios como "A lo que hemos llegado. Me dueles, Perú", "Que Dios los proteja" y "Nunca pensé verlos así" reflejaron el desconcierto colectivo por una realidad que, lamentablemente, ha comenzado a alterar incluso los espacios destinados al arte y la celebración.