Esta noche, 6 de octubre, 'Magaly TV, la firme' presentará un audio inédito en el que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, admite haber agredido físicamente al productor Christian Rodríguez, vinculado con la exreina de belleza. “Le metí un empujón, me salió algo natural. El pata salió volando para atrás y se cayó así, de cabeza, y se desmayó”, se escucha decir al empresario en el material que será difundido por el programa de Magaly Medina.

El testimonio del deportista confirmaría los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando Christian Rodríguez fue trasladado a una clínica tras sufrir la agresión de Gustavo Salcedo que le provocó una herida en la cabeza. El incidente, que inicialmente se manejó con discreción, escaló hasta convertirse en una denuncia penal por tentativa de homicidio y reglaje contra el aún esposo de Maju Mantilla, quien reconoció la acusación, aunque sostuvo que esperaba una disculpa por parte del productor.

Gustavo Salcedo: esposo de Maju Mantilla cuenta detalles de la agresión a productor

Según se conoció, el enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez se habría originado tras una serie de conflictos personales que venían arrastrando desde marzo de este año. En el audio revelado por 'Magaly TV, la firme', el esposo de Maju Mantilla relata cómo empujó a Rodríguez durante un encuentro que terminó en violencia.

El exproductor de 'Arriba mi gente', por su parte, relató en su denuncia que el ataque ocurrió cuando salía de un estudio de abogados con su familia. Tras el hecho, Rodríguez decidió formalizar la denuncia ante las autoridades, mientras que el caso continúa generando controversia mediática.

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con productor Christian Rodríguez

La defensa legal del esposo de Maju Mantilla confirmó la existencia de una relación extramatrimonial entre la exMiss Perú y el productor Christian Rodríguez. El abogado Jorge Domingo Petrozzi, en una entrevista para el programa 'Día D', reveló que su cliente atravesó un fuerte desequilibrio emocional tras descubrir el presunto vínculo amoroso entre su esposa y el exproductor de Arriba mi gente'.

“El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado su vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos luego de ver lo que ha ocurrido con su madre. Eso se tiene que comprender, no justificar”, manifestó el letrado.

Asimismo, Petrozzi responsabilizó directamente a Christian Rodríguez de provocar el conflicto. “Es el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio; no es delito, es causal de divorcio. El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia. Quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esa situación”, precisó el abogado, según lo transmitido por 'Día D'.