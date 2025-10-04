HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina indignada tras amenazas de congresista Kira Alcarraz hacia periodista: "Es bien grave lo que dice"

La fuerte frase "Todavía sigues viva" de Kira Alcarraz a una periodista generó rechazo en figuras públicas como Magaly Medina. Lejos de disculparse, la congresista se burló de la situación.

Magaly Medina se pronunció sobre el caso de la congresista Kira Alcarraz en 'Magaly TV, la firme' el 3 de octubre.
Magaly Medina se pronunció sobre el caso de la congresista Kira Alcarraz en 'Magaly TV, la firme' el 3 de octubre. | Foto: composición LR/Willax/ATV

La noche del viernes 3 de octubre, 'Magaly TV, la firme' dedicó un segmento a uno de los episodios más controversiales de la semana: la agresión verbal de la congresista Kira Alcarraz contra la periodista Marycielo del Castillo. El hecho ocurrió cuando la reportera intentó obtener respuestas sobre la contratación de Diana Alani de la Cruz, pareja del hijo de la parlamentaria, en su despacho congresal. Lo que debía ser una entrevista informativa terminó en una amenaza explícita que generó repudio en redes sociales y medios de comunicación.

Magaly Medina, al presentar el video en su programa en vivo, mostró primero una expresión de desaprobación, pero su rostro cambió a total asombro al escuchar la frase final de Alcarraz: "Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso es que todavía sigues viva". La conductora no tardó en reaccionar con dureza, calificando el comportamiento como grave y vergonzoso.

Lucy Cabrera no descarta que Christian Cueva sea el jugador que le envió mensajes comprometedores: "No puedes revelarlo"

lr.pe

Magaly Medina condena la amenaza de congresista Kira Alcarraz a periodista

Tras emitir el video completo de la confrontación, Magaly se dirigió a su audiencia con una crítica directa: "Es bien grave lo que dice, no lo pasemos por agua tibia. No es normal que una mujer que ostenta el grado de congresista de la República hable con ese lenguaje y se enfrente así a una periodista". La conductora defendió el trabajo de Marycielo del Castillo, del programa 'Contracorriente' de Willax, destacando que sus preguntas fueron respetuosas y pertinentes, enfocadas en esclarecer un posible caso de nepotismo.

La 'Urraca' también cuestionó la falta de transparencia de Alcarraz y el uso de la violencia verbal como respuesta. "Los periodistas somos los intermediarios entre el público y las autoridades. Ella le estaba pidiendo explicaciones sobre una contratación que involucra dinero público. Si tenía una respuesta, la daba. Pero no, lo que hace es amenazarla con estrellarla contra la pared. Y no lo dice una vez, lo repite tres veces", manifestó.

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero pone en duda invitación a Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

lr.pe

Congresista Kira Alcarraz se niega a retractarse tras amenazar a periodista

Lejos de disculparse, Kira Alcarraz justificó su reacción en una entrevista con PBO, donde afirmó que la periodista la "provocó" y que no tenía por qué retractarse. "¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo. He respondido según lo que ella me ha dicho. Ella me provocó, yo le contesté. Hay una acción, una reacción", declaró. Además, defendió la contratación de Diana Alani de la Cruz como coordinadora de su despacho, alegando que no existe ninguna irregularidad.

La congresista incluso publicó un video en sus redes sociales burlándose del incidente, en el que aparece junto a otras mujeres repitiendo la frase: "Si tocan a una, tocan a todas. Y si no, le estampamos". Hasta el momento, la bancada de Podemos Perú, de José Luna, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

