Espectáculos

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

El influencer Neutro no se midió en sus palabras y se refirió de la peor manera a Magaly Medina, conductora de ATV, incluso recordándole su paso en prisión. 

El streamer Neutro tiene apenas 20 años. Foto: Composición LR/YouTube.
El streamer Neutro tiene apenas 20 años. Foto: Composición LR/YouTube.

Neutro sorprendió al insultar a Magaly Medina, llamándola “Es una mierd..”. El streamer se encontraba en una habitación conversando con un grupo de personas sobre la presentadora de ATV, a quien le lanzó duras expresiones.

“Le encanta el chisme y te graba todo lo que haces”, decía ofuscado el influencer, mientras sus acompañantes intentaban suavizar el tono de sus comentarios. El video de la conversación se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que generó muchas críticas al adolescente.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Neutro tras discutir con policías en República Dominicana: "Desubicado"

lr.pe

Neutro insulta duramente a Magaly Medina

Arturo Manuel Fernández Ocampo, más conocido como Neutro, se encuentra en República Dominicana grabando contenido para su canal de streaming. Durante una charla, que estaba siendo grabado en vivo, perdió los papeles al insultar a Magaly Medina y le recordó que estuvo presa.

“En el piso quince, me alquilo uno al frente y te graba todo lo que haces. Claro. Todo tú no puedes en la vida, es de Magaly, le encanta el chisme. Es una mier... Ya está, en pocas palabras, esa es Magaly. Ha ido hasta presa por difamación”, declaró el streamer.

Sin embargo, una de las presentes intentó suavizar lo dicho por Neutro y le aclaró que gracias a Magaly Medina él también gozaba de popularidad. “Pero por eso tú estás allá arriba, por Magaly también, ella te ha ayudado a eso”, le dijo, a lo que el influencer contestó de manera irónica: “Es que mujeres unidas jamás…”.

PUEDES VER: Detienen a streamer peruano tras protagonizar polémico incidente con agentes policiales en República Dominicana

lr.pe

Magaly Medina y sus fuertes expresiones contra Neutro

El streamer Neutro, de 20 años, ha ganado notoriedad en el programa de Magaly Medina, ya sea por su relación con Mayra Goñi o ya por los escándalos que comete en sus transmisiones en vivo.

Recientemente, la conductora de ATV se refirió a él de “desubicado” tras haber sido detenido y esposado por la policía de República Dominicana tras manejar su auto, aparentemente, sin papeles. Esta situación fue duramente criticada por la ‘urraca’.

