HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Espectáculos

Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

Desde Estados Unidos, Samahara Lobatón habló sobre el nacimiento de su tercer hijo y explicó los motivos de haber dado a luz fuera del Perú.

Samahara Lobatón tiene 3 hijos a sus 23 años. Foto: composición LR/difusión
Samahara Lobatón tiene 3 hijos a sus 23 años. Foto: composición LR/difusión

Samahara Lobatón reapareció desde Estados Unidos a través de una videollamada con el programa 'Ponte en la cola' de Latina, en el que habló sobre el nacimiento de su tercer hijo, ocurrido el pasado 3 de octubre. La hija de Melissa Klug fue consultada por el conductor Ricardo Rondón sobre si su viaje al extranjero tuvo como propósito que su bebé naciera en territorio estadounidense y obtuviera la nacionalidad americana.

Sin embargo, la influencer aclaró que esa no fue la razón de su viaje, sino que se encontraba de vacaciones junto a sus hijas cuando el parto se adelantó inesperadamente. “Realmente, no, porque veníamos por vacaciones, porque las bebés cumplen años en octubre, y Asael estaba programado para la primera semana de noviembre, para el 8 de noviembre”, explicó Samahara durante la entrevista.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: 'Amanecer con vida'

lr.pe

Samahara confiesa que su parto se adelantó tras nacimiento de su hijo

Durante la conversación, Samahara Lobatón compartió que su bebé nació antes de lo previsto, adelantándose casi seis semanas a la fecha programada. “Gracias a Dios todo está marchando súper bien. En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que nosotros no hemos dicho todavía, (el parto) se adelantó casi seis semanas”, expresó la influencer, quien se mostró tranquila al asegurar que tanto ella como su hijo se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, la hija de Melissa Klug contó que el adelanto del parto los tomó por sorpresa, ya que su estancia en Estados Unidos tenía fines recreativos. “Estamos terminando con los chequeos que el bebé necesita, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacerle un par de chequeos, pero todo está marchando súper bien para él, para mí también. Así que espero que muy pronto esté allá en Lima”, agregó Samahara.

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: 'Ha participado en adulterio'

lr.pe

Bryan Torres emocionado por el nacimiento de su primer hijo

Durante el programa en vivo también se encontraba Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón y padre de sus dos últimos hijos. El cantante no pudo ocultar su emoción al ver a su pareja y a su bebé en la videollamada. “Le agradezco a Dios que me ha dado la mujer que tengo, es muy valiente, el minuto a minuto viendo la llegada de mi bebé”, declaró visiblemente conmovido.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Torres también confesó que lamentó no haber estado presente físicamente en el parto debido a la distancia, pero aseguró que vivió el nacimiento de su hijo mediante una videollamada. “De verdad me emocioné bastante, me hubiera gustado que ellas (sus hijas) pudieran llegar y yo poder estar presente como lo estuve con Ainara”, comentó el artista, quien celebró la llegada de su nuevo hijo junto a Samahara Lobatón con palabras llenas de amor y orgullo.

Notas relacionadas
Abel Lobatón reacciona al nacimiento de su nieto, primer hijo de Samahara Lobatón: "El fútbol sigue muy bendecido"

Abel Lobatón reacciona al nacimiento de su nieto, primer hijo de Samahara Lobatón: "El fútbol sigue muy bendecido"

LEER MÁS
Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: "Amanecer con vida"

Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: "Amanecer con vida"

LEER MÁS
Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Actriz cubana Lisandra Lizama confirma su divorcio de Mauricio Diez Canseco tras 2 años y medio de espera: "Se calmaron las aguas"

Actriz cubana Lisandra Lizama confirma su divorcio de Mauricio Diez Canseco tras 2 años y medio de espera: "Se calmaron las aguas"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

LEER MÁS
Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

LEER MÁS
Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025