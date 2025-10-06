Samahara Lobatón reapareció desde Estados Unidos a través de una videollamada con el programa 'Ponte en la cola' de Latina, en el que habló sobre el nacimiento de su tercer hijo, ocurrido el pasado 3 de octubre. La hija de Melissa Klug fue consultada por el conductor Ricardo Rondón sobre si su viaje al extranjero tuvo como propósito que su bebé naciera en territorio estadounidense y obtuviera la nacionalidad americana.

Sin embargo, la influencer aclaró que esa no fue la razón de su viaje, sino que se encontraba de vacaciones junto a sus hijas cuando el parto se adelantó inesperadamente. “Realmente, no, porque veníamos por vacaciones, porque las bebés cumplen años en octubre, y Asael estaba programado para la primera semana de noviembre, para el 8 de noviembre”, explicó Samahara durante la entrevista.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Samahara confiesa que su parto se adelantó tras nacimiento de su hijo

Durante la conversación, Samahara Lobatón compartió que su bebé nació antes de lo previsto, adelantándose casi seis semanas a la fecha programada. “Gracias a Dios todo está marchando súper bien. En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que nosotros no hemos dicho todavía, (el parto) se adelantó casi seis semanas”, expresó la influencer, quien se mostró tranquila al asegurar que tanto ella como su hijo se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, la hija de Melissa Klug contó que el adelanto del parto los tomó por sorpresa, ya que su estancia en Estados Unidos tenía fines recreativos. “Estamos terminando con los chequeos que el bebé necesita, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacerle un par de chequeos, pero todo está marchando súper bien para él, para mí también. Así que espero que muy pronto esté allá en Lima”, agregó Samahara.

Bryan Torres emocionado por el nacimiento de su primer hijo

Durante el programa en vivo también se encontraba Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón y padre de sus dos últimos hijos. El cantante no pudo ocultar su emoción al ver a su pareja y a su bebé en la videollamada. “Le agradezco a Dios que me ha dado la mujer que tengo, es muy valiente, el minuto a minuto viendo la llegada de mi bebé”, declaró visiblemente conmovido.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Torres también confesó que lamentó no haber estado presente físicamente en el parto debido a la distancia, pero aseguró que vivió el nacimiento de su hijo mediante una videollamada. “De verdad me emocioné bastante, me hubiera gustado que ellas (sus hijas) pudieran llegar y yo poder estar presente como lo estuve con Ainara”, comentó el artista, quien celebró la llegada de su nuevo hijo junto a Samahara Lobatón con palabras llenas de amor y orgullo.