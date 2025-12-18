HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Espectáculos

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuantos años de diferencia se llevan?

Tiktoker Lis Padilla, famosa por el trend viral ‘Son de amores’ confirmó su relación con Tania Pinedo, mujer que le preparó una emotiva sorpresa para pedirle que fuera su novia. 

Lis Padilla se dio una nueva oportunidad en el amor con Tania Pinedo. Foto: Composición LR/Instagram.
Lis Padilla se dio una nueva oportunidad en el amor con Tania Pinedo. Foto: Composición LR/Instagram.

Lis Padilla sorprendió a muchos al oficializar su relación con Tania Pinedo. Esta última le preparó una impresionante sorpresa para declararle su amor y proponerle que fuera su novia, poniendo fin a los rumores de los últimos meses, durante los cuales eran vistas juntas y se dedicaban cariñosos mensajes en las redes sociales.

De esta manera, la creadora del trend viral ‘Son de amores’ se da una nueva oportunidad tras separarse de su esposo y padre de sus hijos, Enrique Hildebrandt Panduro, conocido como ‘El hombre de la casa’. Sin embargo, en redes sociales muchos se preguntan quién es realmente Tania Pinedo, cuál es la carrera profesional que ejerce y cuantos años de diferencia la separan de Lis Padilla.

TE RECOMENDAMOS

FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: 'Van cinco meses que espero esa pregunta'

lr.pe

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla?  

Tania Pinedo es natal de Huicungo, San Martín, en la selva peruana, la misma ciudad de Lis Padilla. Según información de sus redes sociales, estudió la carrera de Negocios Internacionales y actualmente estaría trabajando como operadora logística internacional. Además, dedica gran parte de su tiempo a hacer turismo en su motocicleta y a jugar fútbol.

Incluso ese gusto por viajar lo ha compartido con su novia influencer, ya que fueron vistas en distintas partes de la selva y en Lima, creando videos para las redes sociales de Lis Padilla. Su romance también es conocido por ambas familias, ya que la tiktoker asistió a la fiesta de cumpleaños de la madre de Tania Pinedo, mostrando que mantienen una buena relación.  

PUEDES VER: Tiktoker Lis Padilla lanza su propio negocio de comida tras comprarse su casa: 'Voy a vender mi pollo broaster'

lr.pe

¿Cuántos años de diferencia se llevan Lis Padilla y Tania Pinedo?

Lis Padilla se dio a conocer en todo el mundo en 2024 gracias a su trend viral ‘Son de amores’, en el que baila de manera humorística la canción del grupo español ‘Andy y Lucas’. Desde entonces, la fama llegó a su vida, lo que le permitió adquirir una casa propia y someterse a diversas operaciones estéticas.

Actualmente, Lis Padilla cuenta con 34 años y es madre de cuatro hijos fruto de su relación con ‘El hombre de la casa’. Por su parte, Tania Pinedo recién cumplió los 32 años y organizó una fiesta en la que estuvieron presentes la influencer, familiares y amistades de la operadora logística internacional. En conclusión, la diferencia de edad entre la pareja es de apenas dos años.

Notas relacionadas
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

LEER MÁS
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

LEER MÁS
Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano emociona al imitar a Selena Quintanilla en 'Yo soy', pero se olvida letra de icónica canción

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano emociona al imitar a Selena Quintanilla en 'Yo soy', pero se olvida letra de icónica canción

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

LEER MÁS
Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

LEER MÁS
Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

LEER MÁS
Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Espectáculos

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano emociona al imitar a Selena Quintanilla en 'Yo soy', pero se olvida letra de icónica canción

Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su hermano Kenyi previo a delicada cirugía: "Todo saldrá perfecto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025