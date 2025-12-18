¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuantos años de diferencia se llevan?

Lis Padilla sorprendió a muchos al oficializar su relación con Tania Pinedo. Esta última le preparó una impresionante sorpresa para declararle su amor y proponerle que fuera su novia, poniendo fin a los rumores de los últimos meses, durante los cuales eran vistas juntas y se dedicaban cariñosos mensajes en las redes sociales.

De esta manera, la creadora del trend viral ‘Son de amores’ se da una nueva oportunidad tras separarse de su esposo y padre de sus hijos, Enrique Hildebrandt Panduro, conocido como ‘El hombre de la casa’. Sin embargo, en redes sociales muchos se preguntan quién es realmente Tania Pinedo, cuál es la carrera profesional que ejerce y cuantos años de diferencia la separan de Lis Padilla.

TE RECOMENDAMOS FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla?

Tania Pinedo es natal de Huicungo, San Martín, en la selva peruana, la misma ciudad de Lis Padilla. Según información de sus redes sociales, estudió la carrera de Negocios Internacionales y actualmente estaría trabajando como operadora logística internacional. Además, dedica gran parte de su tiempo a hacer turismo en su motocicleta y a jugar fútbol.

Incluso ese gusto por viajar lo ha compartido con su novia influencer, ya que fueron vistas en distintas partes de la selva y en Lima, creando videos para las redes sociales de Lis Padilla. Su romance también es conocido por ambas familias, ya que la tiktoker asistió a la fiesta de cumpleaños de la madre de Tania Pinedo, mostrando que mantienen una buena relación.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Lis Padilla y Tania Pinedo?

Lis Padilla se dio a conocer en todo el mundo en 2024 gracias a su trend viral ‘Son de amores’, en el que baila de manera humorística la canción del grupo español ‘Andy y Lucas’. Desde entonces, la fama llegó a su vida, lo que le permitió adquirir una casa propia y someterse a diversas operaciones estéticas.

Actualmente, Lis Padilla cuenta con 34 años y es madre de cuatro hijos fruto de su relación con ‘El hombre de la casa’. Por su parte, Tania Pinedo recién cumplió los 32 años y organizó una fiesta en la que estuvieron presentes la influencer, familiares y amistades de la operadora logística internacional. En conclusión, la diferencia de edad entre la pareja es de apenas dos años.