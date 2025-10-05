En una reciente conversación para el pódcast de Magaly Medina, el exfutbolista Reimond Manco compartió detalles personales sobre el futuro académico de sus hijos. Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando el exdeportista reveló que su hija sueña con ingresar a la Marina de Guerra del Perú, lo que generó una reacción de sorpresa tanto en la conductora como en la propia conductora de espectáculos.

Alejado ya de las canchas, Manco mostró su faceta más paternal al hablar con orgullo sobre los caminos que sus hijos desean seguir, dejando en claro que prioriza su educación antes que cualquier herencia material. "A los hijos, antes de dejarles casas o carros, lo principal es su carrera", expresó durante la entrevista.

Hija de Reimond Manco quiere entrar a la Marina de Guerra del Perú

La hija de Reimond Manco, quien actualmente cursa el tercer año de secundaria y tiene 15 años, ha manifestado su deseo de postular a la Marina de Guerra del Perú. Esta inesperada revelación sorprendió a Magaly Medina, quien reaccionó notablemente al escuchar la determinación de la adolescente. "Mi hija, la segunda, quiere entrar a la Marina de Guerra, pero como está en tercero de secundaria, está viendo una carrera alterna. Ya depende de ella", comentó el exjugador durante la entrevista.

Reimond Manco resaltó que, aunque su hija aún está evaluando otras opciones profesionales, su inclinación por la carrera militar es genuina y constante. "Le gusta mucho la Marina de Guerra. Va en ese camino", afirmó. Esta decisión demuestra el interés de la adolescente por seguir una carrera exigente y con fuerte vocación de servicio al país.

¿Qué otras carreras quieren estudiar los otros hijos de Reimond Manco?

Durante la misma conversación, Manco también se refirió a las aspiraciones académicas de sus otros dos hijos. Su primogénito, que está por iniciar sus estudios universitarios, ha optado por una carrera distinta al fútbol. “Quiere estudiar ingeniería civil, ojalá le saque provecho a la oportunidad que tiene”, señaló el exJotita de 35 años, mostrando confianza en que su hijo mayor sabrá aprovechar su formación académica para construir un futuro sólido.

El menor de sus hijos, Reimond Jr., ha expresado interés en seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol. Sin embargo, el exfutbolista fue honesto al comentar que no ve en su hijo las habilidades necesarias para destacar en este deporte. “Quiere ser futbolista, pero la verdad no creo que sea futbolista. No es que yo no quiera, pero si mi hijo tuviera el talento, tú te das cuenta”, mencionó con franqueza.